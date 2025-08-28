"سيأتي دور مخيم عين الحلوة"... هذا ما قاله السفير رامز دمشقية للـLBCI عن تسليم السلاح الفلسطيني

أكد رئيس لجنة الحوار الوطني اللبناني الفلسطيني السفير رامز دمشقية للـLBCI أن "ما حصل في برج البراجنة ليس مسرحية وهذه كانت أول دفعة تسليم سلاح حصلت منذ 40 سنة".



وكشف في حديث للـLBCI، أنه سيتم تسليم دفعات جديدة من السلاح في مخيمات فلسطينية في بيروت غدا.



وقال: "هناك مخيات غير عين الحلوة سنبدأ بها، وسيأتي دور مخيم عين الحلوة".



وأضاف: "ان شاء الله نستطيع انهاء عملية تسليم السلاح قبل آخر السنة".