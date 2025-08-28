سليم الصايغ للـLBCI: لا يجوز تأجيل الانتخابات النيابية... وهذا ما قاله عن عملية تسليم السلاح الفلسطيني

رأى عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايغ أن هناك نية سياسية واضحة لدى الفلسطينيين وحسم لدى الدولة اللبنانية بالذهاب الى تطبيق الاتفاق الذي حصل مع منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية لتسليم السلاح في المخيمات الفلسطينية، معتبرا أن "هذا خبر سار ومهمّ".



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "على الدولة أن تكمل عملها في كل المخيمات".



من جهة أخرى، أكد الصايغ أنه لا يجوز تأجيل الانتخابات النيابية، قائلا: "قاتلنا لاحترام الدستور والمواعيد الدستورية". وأضاف: "لا شك أن الظرف السياسي سيطغى على مضمون المعركة الانتخابية. فإذا نجحنا كدولة بوضع مسار السلاح على السكة الصحيحة فلن يعود السلاح موضوع نقاش انتخابي".