إلى المستفيدين من برنامج "أمان"... وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن موعد تحويل المساعدات المالية عن شهر آب

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية أنه سيتم بدء تحويل المساعدات المالية الشهرية للمستفيدين من برنامج أمان عن شهر آب 2025، ابتداءً من يوم الخميس 28 آب.



وأشار الى أن عدد المستفيدين يبلغ 161,725 أسرة لبنانية، ما يعادل 755,215 فرداً، ويبلغ مجموع الأموال المحوّلة ضمن البرنامج هذا الشهر 18,429,075$.