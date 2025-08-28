مذكرة لوزير العمل لتبسيط اجراءات استقدام العاملات في الخدمة المنزلية

أصدر وزير العمل محمد حيدر مذكرة تهدف الى تبسيط الاجراءات المتعلقة باستقدام العاملات في الخدمة المنزلية، حيث بات يمكن للمواطنين الراغبين باستقدام عاملة في الخدمة المنزلية اتباع إحدى الطرق التالية:



1– التقدم بطلب الموافقة المسبقة، وفقا للأصول المتبعة، بعد ضم شهادة ايداع مصرفية تساوي ضعفي الحد الأدنى للأجور صادرة عن مصرف الإسكان.



2- بواسطة أحد مكاتب استقدام العاملات المرخصة من وزارة العمل من دون الحاجة الى ضم شهادة إيداع.