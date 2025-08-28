دريان اطلع من ابانيارا على الأعمال التي تقوم بها "اليونيفيل" في الجنوب

إستقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وزير الدولة للتنمية الإدارية فادي مكي.



وقال مكي بعد اللقاء: "إسترشدنا بآراء سماحته وتوجيهاته القيمة، واطلعناه على أجواء خطة العمل التي نقوم بها في الوزارة لتنظيم الإدارة في المؤسسات الرسمية في الدولة التي هي في حاجة لتفعيل العمل فيها. وكانت مناسبة تحدثنا فيها في الشؤون اللبنانية وآخر المستجدات على الساحة المحلية".



كما استقبل المفتي دريان قائد قوة "اليونيفيل" في لبنان دياداتو ابانيارا في زيارة بروتوكولية وأطلع سماحته على الأعمال التي تقوم بها "اليونيفيل" في الجنوب، وقدم له لوحة ترمز لشعار "اليونيفيل".



هذا واستقبل مفتي الجمهورية وفدا من مخاتير البقاع الأوسط والناشط السياسي في البقاع محمد ياسين، وضعه في أوضاع المنطقة معيشيا واقتصاديا واجتماعيا، ووجه اليه دعوة لزيارة المنطقة.