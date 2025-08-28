الرئيس سلام زار شيخ الأزهر في القاهرة وجدّد دعوته لزيارة لبنان

زار رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوفد المرافق، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في القاهرة.



وفي خلال اللقاء، عرض الرئيس سلام على فضيلة الإمام الأكبر مستجدات الأوضاع في لبنان، مشدّدًا على أنّ لبنان، بتركيبته المتنوعة إسلاميًا ومسيحيًا، يحتاج إلى دعم الأزهر الشريف في ترسيخ روح الأخوّة الإنسانية والتسامح، وفي مواجهة خطابات الفتنة والتعصّب.



وفي هذا السياق، دعا الرئيس سلام فضيلة الإمام الأكبر إلى زيارة لبنان قبل نهاية العام، معتبرًا أن حضوره في بيروت يشكّل رسالة جامعة إلى اللبنانيين كافة، ويعكس دور الأزهر التاريخي في تثبيت ثقافة الحوار والعيش المشترك.



من جهته، رحّب فضيلة الإمام الأكبر بالدعوة، واقترح أن تتزامن زيارته المرتقبة إلى لبنان مع عقد مؤتمر إسلامي–إسلامي في بيروت، لتكريس مبادئ وثيقتي الأخوّة الإنسانية والمواطنة التي تؤكد على ثقافة التسامح والسلام والعيش المشترك. كما جدّد التزام الأزهر بالقيام بدوره العالمي في مواجهة التطرّف والعمل على نشر ثقافة الاعتدال.