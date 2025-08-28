الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس سلام زار شيخ الأزهر في القاهرة وجدّد دعوته لزيارة لبنان
أخبار لبنان
2025-08-28 | 07:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الرئيس سلام زار شيخ الأزهر في القاهرة وجدّد دعوته لزيارة لبنان
زار رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوفد المرافق، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في القاهرة.
وفي خلال اللقاء، عرض الرئيس سلام على فضيلة الإمام الأكبر مستجدات الأوضاع في لبنان، مشدّدًا على أنّ لبنان، بتركيبته المتنوعة إسلاميًا ومسيحيًا، يحتاج إلى دعم الأزهر الشريف في ترسيخ روح الأخوّة الإنسانية والتسامح، وفي مواجهة خطابات الفتنة والتعصّب.
وفي هذا السياق، دعا الرئيس سلام فضيلة الإمام الأكبر إلى زيارة لبنان قبل نهاية العام، معتبرًا أن حضوره في بيروت يشكّل رسالة جامعة إلى اللبنانيين كافة، ويعكس دور الأزهر التاريخي في تثبيت ثقافة الحوار والعيش المشترك.
من جهته، رحّب فضيلة الإمام الأكبر بالدعوة، واقترح أن تتزامن زيارته المرتقبة إلى لبنان مع عقد مؤتمر إسلامي–إسلامي في بيروت، لتكريس مبادئ وثيقتي الأخوّة الإنسانية والمواطنة التي تؤكد على ثقافة التسامح والسلام والعيش المشترك. كما جدّد التزام الأزهر بالقيام بدوره العالمي في مواجهة التطرّف والعمل على نشر ثقافة الاعتدال.
أخبار لبنان
الأزهر
القاهرة
وجدّد
دعوته
لزيارة
لبنان
التالي
قائد قوات اليونيفيل تناول المستجدات مع الشيخ علي الخطيب
ماكرون اتصل بالرئيس عون: الخطة التي سيضعها الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح تلقى دعماً أوروبياً ودولياً واسعاً
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-08-14
مفتي الجمهورية يثمن دور شيخ الأزهر ويؤكد على تعزيز التعاون بين دار الفتوى اللبنانية والأزهر الشريف
أخبار لبنان
2025-08-14
مفتي الجمهورية يثمن دور شيخ الأزهر ويؤكد على تعزيز التعاون بين دار الفتوى اللبنانية والأزهر الشريف
0
أخبار لبنان
2025-07-29
الرئيس عون تناول مع سلام التطورات وعرض مع ماغرو للعلاقات وتلقى دعوة رسمية لزيارة بلغاريا
أخبار لبنان
2025-07-29
الرئيس عون تناول مع سلام التطورات وعرض مع ماغرو للعلاقات وتلقى دعوة رسمية لزيارة بلغاريا
0
أخبار لبنان
2025-08-26
نواف سلام يصل القاهرة في زيارة رسمية
أخبار لبنان
2025-08-26
نواف سلام يصل القاهرة في زيارة رسمية
0
أخبار لبنان
2025-06-11
الرئيس عون تلقى دعوة لزيارة بيلاروسيا وشكر لنظيره الهبة للبنان واستقبل وزير الاعلام
أخبار لبنان
2025-06-11
الرئيس عون تلقى دعوة لزيارة بيلاروسيا وشكر لنظيره الهبة للبنان واستقبل وزير الاعلام
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:28
المكتب الإعلامي للصدي: الوزير حريص على المال العام وكرجل دولة لا يستبق التحقيقات القضائية
أخبار لبنان
10:28
المكتب الإعلامي للصدي: الوزير حريص على المال العام وكرجل دولة لا يستبق التحقيقات القضائية
0
أخبار لبنان
10:14
سقوط شاب أثناء ممارسته هواية الـParagliding في جبيل (فيديو)
أخبار لبنان
10:14
سقوط شاب أثناء ممارسته هواية الـParagliding في جبيل (فيديو)
0
أخبار لبنان
10:01
هيكل يستقبل نوابًا من "لبنان القوي" و"الاعتدال الوطني" لبحث الأوضاع العامة
أخبار لبنان
10:01
هيكل يستقبل نوابًا من "لبنان القوي" و"الاعتدال الوطني" لبحث الأوضاع العامة
0
أخبار لبنان
09:54
الدفاع المدني ينتشل جثة شخص قضى غرقًا قبالة شاطئ الزيتونة باي
أخبار لبنان
09:54
الدفاع المدني ينتشل جثة شخص قضى غرقًا قبالة شاطئ الزيتونة باي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:46
مصدر عسكري سوري للجزيرة: الجيش الإسرائيلي إستقدم عشرات الجنود وعددًا من معدات البحث بالكسوة بريف دمشق
آخر الأخبار
16:46
مصدر عسكري سوري للجزيرة: الجيش الإسرائيلي إستقدم عشرات الجنود وعددًا من معدات البحث بالكسوة بريف دمشق
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-26
مورغان أورتاغوس… زيارة بـستايل لبنانيّ… وعشاء برسائل أميركية
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-26
مورغان أورتاغوس… زيارة بـستايل لبنانيّ… وعشاء برسائل أميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-26
أورتاغوس شاركت مساءً في عشاء في بيروت... ومواقف سياسية داعمة لرئيس الجمهورية والحكومة
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-26
أورتاغوس شاركت مساءً في عشاء في بيروت... ومواقف سياسية داعمة لرئيس الجمهورية والحكومة
0
أخبار دولية
2025-08-27
قتيلة وجريحان في ضربات روسية على خيرسون في جنوب أوكرانيا
أخبار دولية
2025-08-27
قتيلة وجريحان في ضربات روسية على خيرسون في جنوب أوكرانيا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:10
قائد قوات اليونيفيل تناول المستجدات مع الشيخ علي الخطيب
تقارير نشرة الاخبار
08:10
قائد قوات اليونيفيل تناول المستجدات مع الشيخ علي الخطيب
0
أخبار لبنان
06:38
أول تعليق لتوم براك بعد الكلام الذي صدر عنه بحقِ الصحافيين
أخبار لبنان
06:38
أول تعليق لتوم براك بعد الكلام الذي صدر عنه بحقِ الصحافيين
0
أخبار دولية
06:37
إنزال إسرائيلي قرب دمشق... إليكم آخر المستجدات
أخبار دولية
06:37
إنزال إسرائيلي قرب دمشق... إليكم آخر المستجدات
0
أمن وقضاء
06:25
المرحلة الثانية من تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية انطلقت اليوم من الجنوب…
أمن وقضاء
06:25
المرحلة الثانية من تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية انطلقت اليوم من الجنوب…
0
أخبار لبنان
05:30
محمد رعد: رفع البعض لشعار حصرية السلاح في ظل انتهاك السيادة نفاق وتضليل لصالح مشاريع التبعية
أخبار لبنان
05:30
محمد رعد: رفع البعض لشعار حصرية السلاح في ظل انتهاك السيادة نفاق وتضليل لصالح مشاريع التبعية
0
أخبار لبنان
04:23
"سيأتي دور مخيم عين الحلوة"... هذا ما قاله السفير رامز دمشقية للـLBCI عن تسليم السلاح الفلسطيني
أخبار لبنان
04:23
"سيأتي دور مخيم عين الحلوة"... هذا ما قاله السفير رامز دمشقية للـLBCI عن تسليم السلاح الفلسطيني
0
أمن وقضاء
03:20
بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني في مخيم الرشيدية
أمن وقضاء
03:20
بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني في مخيم الرشيدية
0
أخبار دولية
16:31
الشرع في كلمة خلال افتتاح فعاليات معرض دمشق الدولي: سوريا تسير بخطى ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي والإداري
أخبار دولية
16:31
الشرع في كلمة خلال افتتاح فعاليات معرض دمشق الدولي: سوريا تسير بخطى ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي والإداري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعيد الـLBCI الأربعين… إليكم بعضًا من ذكرياتها معكم!
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعيد الـLBCI الأربعين… إليكم بعضًا من ذكرياتها معكم!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
01:31
بعد أن قال له "أنت من أصل لبناني"... النائب الأسترالي بوب كاتر يهدد صحفيا بقبضته: "لا تقل هذا لأنه يزعجني"
أخبار دولية
01:31
بعد أن قال له "أنت من أصل لبناني"... النائب الأسترالي بوب كاتر يهدد صحفيا بقبضته: "لا تقل هذا لأنه يزعجني"
2
أمن وقضاء
05:45
بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز - الحدث... هذا ما أعلنه الجيش
أمن وقضاء
05:45
بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز - الحدث... هذا ما أعلنه الجيش
3
أخبار لبنان
04:55
لمن يرغب بتقديم طلب مصادقة إفادة أو شهادة جامعية... هذا ما أعلنته وزارة التربية
أخبار لبنان
04:55
لمن يرغب بتقديم طلب مصادقة إفادة أو شهادة جامعية... هذا ما أعلنته وزارة التربية
4
أخبار لبنان
05:06
إلى المستفيدين من برنامج "أمان"... وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن موعد تحويل المساعدات المالية عن شهر آب
أخبار لبنان
05:06
إلى المستفيدين من برنامج "أمان"... وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن موعد تحويل المساعدات المالية عن شهر آب
5
أخبار لبنان
05:20
مذكرة لوزير العمل لتبسيط اجراءات استقدام العاملات في الخدمة المنزلية
أخبار لبنان
05:20
مذكرة لوزير العمل لتبسيط اجراءات استقدام العاملات في الخدمة المنزلية
6
خبر عاجل
15:53
معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت
خبر عاجل
15:53
معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت
7
تقارير نشرة الاخبار
13:12
إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك
تقارير نشرة الاخبار
13:12
إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك
8
أمن وقضاء
08:25
الجيش: تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي (صور)
أمن وقضاء
08:25
الجيش: تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More