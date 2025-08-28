ماكرون اتصل بالرئيس سلام وأعرب عن تأييده للقرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن حصرية السلاح

تلقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ظهر اليوم إتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون جدد له فيه التزامه عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في لبنان كما اتفقا خلال زيارته الأخيرة للإليزيه، وآخر لدعم القوات المسلحة اللبنانية.



وأعرب ماكرون للرئيس سلام عن تأييده للقرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن حصرية السلاح.



بدوره، شكر الرئيس سلام ماكرون على دعمه المتواصل للبنان على الصعد كافة، ولا سيما للجهود الكبيرة التي بذلتها الدبلوماسية الفرنسية لضمان التمديد لليونيفيل.



وأعلم الرئيس سلام ماكرون عن نجاح الخطوة الثانية من خطة تسلّم السلاح الفلسطيني ووضعه بعهدة الجيش اللبناني.