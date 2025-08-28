الأخبار
ماكرون اتصل بالرئيس سلام وأعرب عن تأييده للقرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن حصرية السلاح

أخبار لبنان
2025-08-28 | 09:11
مشاهدات عالية
ماكرون اتصل بالرئيس سلام وأعرب عن تأييده للقرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن حصرية السلاح
ماكرون اتصل بالرئيس سلام وأعرب عن تأييده للقرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن حصرية السلاح

تلقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ظهر اليوم إتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون جدد له فيه التزامه عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في لبنان كما اتفقا خلال زيارته الأخيرة للإليزيه، وآخر لدعم القوات المسلحة اللبنانية. 

وأعرب ماكرون للرئيس سلام عن تأييده للقرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن حصرية السلاح.

بدوره، شكر الرئيس سلام ماكرون على دعمه المتواصل للبنان على الصعد كافة، ولا سيما للجهود الكبيرة التي بذلتها الدبلوماسية الفرنسية لضمان التمديد لليونيفيل.

وأعلم الرئيس سلام ماكرون عن نجاح الخطوة الثانية من خطة تسلّم السلاح الفلسطيني ووضعه بعهدة الجيش اللبناني.

LBCI
أخبار لبنان
07:37

ماكرون اتصل بالرئيس عون: الخطة التي سيضعها الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح تلقى دعماً أوروبياً ودولياً واسعاً

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-20

سلام أطلع السيناتور الأميركي والوفد المرافق على قرارات الحكومة المتعلقة بالإصلاحات وحصر السلاح

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-07

الرئيس عون لـ"الحدث": جلسة الحكومة اليوم ستستكمل اتخاذ القرارات المنتظرة في شأن حصرية السلاح

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-25

الحاج حسن: قرار الحكومة بحصرية السلاح غير ميثاقي وغير قابل للتطبيق

LBCI
أخبار لبنان
12:42

الرئيس عون شكر مجلس الأمن على التمديد لليونيفيل: فرصة لتثبيت الاستقرار والسيادة على الحدود

LBCI
أمن وقضاء
12:21

ياسين شمة غادر ولم يعُد...

LBCI
أخبار لبنان
12:12

سلام رحّب بقرار مجلس الأمن التمديد لـ"اليونيفيل"

LBCI
أخبار لبنان
11:58

نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت: بحث التعاون لدعم عودة السوريين وتداعيات خفض التمويل

LBCI
أمن وقضاء
12:21

ياسين شمة غادر ولم يعُد...

LBCI
صحف اليوم
2025-04-05

ما بين "خطين أحمرين": أورتاغوس تمشي في بيروت (الجمهورية)

LBCI
منوعات
2025-07-15

زفاف يتحول إلى كارثة... مصير كارثي بانتظار هذه العروس

LBCI
منوعات
2025-05-14

دراسة: الأطفال حديثو الولادة يحدّقون أكثر في الوجوه الجذابة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:10

قائد قوات اليونيفيل تناول المستجدات مع الشيخ علي الخطيب

LBCI
أخبار لبنان
06:38

أول تعليق لتوم براك بعد الكلام الذي صدر عنه بحقِ الصحافيين

LBCI
أخبار دولية
06:37

إنزال إسرائيلي قرب دمشق... إليكم آخر المستجدات

LBCI
أمن وقضاء
06:25

المرحلة الثانية من تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية انطلقت اليوم من الجنوب…

LBCI
أخبار لبنان
05:30

محمد رعد: رفع البعض لشعار حصرية السلاح في ظل انتهاك السيادة نفاق وتضليل لصالح مشاريع التبعية

LBCI
أخبار لبنان
04:23

"سيأتي دور مخيم عين الحلوة"... هذا ما قاله السفير رامز دمشقية للـLBCI عن تسليم السلاح الفلسطيني

LBCI
أمن وقضاء
03:20

بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني في مخيم الرشيدية

LBCI
أخبار دولية
16:31

الشرع في كلمة خلال افتتاح فعاليات معرض دمشق الدولي: سوريا تسير بخطى ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي والإداري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بعيد الـLBCI الأربعين… إليكم بعضًا من ذكرياتها معكم!

LBCI
أخبار دولية
01:31

بعد أن قال له "أنت من أصل لبناني"... النائب الأسترالي بوب كاتر يهدد صحفيا بقبضته: "لا تقل هذا لأنه يزعجني"

LBCI
أمن وقضاء
05:45

بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز - الحدث... هذا ما أعلنه الجيش

LBCI
أخبار لبنان
04:55

لمن يرغب بتقديم طلب مصادقة إفادة أو شهادة جامعية... هذا ما أعلنته وزارة التربية

LBCI
أخبار لبنان
05:06

إلى المستفيدين من برنامج "أمان"... وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن موعد تحويل المساعدات المالية عن شهر آب

LBCI
أخبار لبنان
05:20

مذكرة لوزير العمل لتبسيط اجراءات استقدام العاملات في الخدمة المنزلية

LBCI
خبر عاجل
15:53

معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت

LBCI
أمن وقضاء
08:25

الجيش: تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك

