المكتب الإعلامي للصدي: الوزير حريص على المال العام وكرجل دولة لا يستبق التحقيقات القضائية

أخبار لبنان
2025-08-28 | 10:28
مشاهدات عالية
2min
المكتب الإعلامي للصدي: الوزير حريص على المال العام وكرجل دولة لا يستبق التحقيقات القضائية

صدر عن المكتب الإعلامي للوزير جو الصدي البيان الآتي: "يصر أحد المواقع الإلكترونية على تكرار معلومات ممجوجة بشأن الناقلة HAWK III المحملة بالفيول أويل لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان بشكل يومي منذ أسبوع، ويعمد إلى استباق نتائج التحقيقات والاستثمار في السياسة لتشويه صورة الوزير جو الصدي والفريق الذي يمثله.

إننا عمدنا خلال 48 ساعة من ورود المعلومات عبر الموقع المذكور الى تحويلها لإخبار أمام النيابة العامة التمييزية والطلب بإيفادنا بنتائج التحقيق ليبنى على الشيء مقتضاه.

وكل ما تم إبلاغنا به من قبل الجمارك اللبنانية بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية أن الباخرة قيد التحقيق. كما طلب منا تعيين شركة رقابة لأخذ عينة ثالثة من الشحنة وإجراء فحص في مختبر ثالث على نوعية الفيول وقد قمنا بذلك.

نحن نلتزم نتائج التحقيق، ولا ننتظر من الموقع المذكور أو من غيره أن يعطينا دروسا بالإجراءات الإدارية أو القانونية التي يجب أن تتخذ، فالوزير الصدي وفريق عمله حرصاء على الحفاظ على المال العام، ووزارة الطاقة أخذت كل الإجراءات التي يمكن ان تقوم بها لضمان ذلك من جهة وللتأكد من جودة الشحنات من جهة أخرى.

لذا ليطمئن الموقع المذكورـ الوزير الصدي لا يختبئ خلف الصمت، لكنه رجل دولة ويلتزم القانون، ولا يمكن أن يستبق التحقيقات القضائية. يدعي الموقع أن عليه مسؤولية إيقاف التفريغ فورا، بانتظار نتائج التحقيقات القضائية، في حين انه لم يصدر امر تفريغ للباخرة.

من المستغرب كيف يتم تسريب إجراءات التحقيق التي من المفترض أن تكون سرية بإشراف النيابة العامة التمييزية، إلى بعض الأشخاص الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي والموقع المذكور الذي يعمد إلى الضغط على القضاء عبر قوله، إن النيابة العامة لم تعد تملك ترف الانتظار".


أخبار لبنان

الإعلامي

للصدي:

الوزير

المال

العام

وكرجل

يستبق

التحقيقات

القضائية

