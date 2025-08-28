أبي المنى عرض مع قائد "اليونيفيل" أوضاع الجنوب: لبذل الجهود من اجل وقف الاعتداءات المستمرة

التقى شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم، قائد قوة الطوارئ الدولية في جنوب لبنان "اليونيفيل" الجنرال ديوداتو أبانيارا في زيارة تعارف اثر تعيينه في منصبه قبل فترة.



واطلع أبانيارا أبي المنى على الواقع العام الراهن ضمن المهام الموكلة بها في جنوب لبنان، والدور الذي تقوم به "اليونيفيل" في التخفيف من حدة التوترات والمحاولات المستمرة لتوفير الاستقرار والتعاون الحاصل مع الجيش اللبناني في هذا المجال.



وكان اللقاء مناسبة رحب خلالها شيخ العقل بقائد اليونيفيل الجديد، متمنيا له "التوفيق في مهامه، ومقدرا الجهود والتضحيات التي بذلتها قوات الطوارئ الدولية وتبذلها اليوم، في ظل الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة واثناء العدوان الاخير، وعلى مساعدة الجنوبيين"، آملا "بذل الجهود الممكنة من قبل الدول الراعية والمؤثرة على اسرائيل من اجل وقف الاعتداءات والتهديدات المستمرة والانسحاب من النقاط التي لا تزال تحتلها، لضمان تحقيق الاستقرار المنشود".