وزارة الشباب: ننتظر نتائج التحقيقات الرسمية في حادثة جبيل لاتخاذ الاجراءات القانونية

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة ما يلي: "تقوم وزارة الشباب والرياضة بمتابعة تفاصيل الحادثة التي وقعت اليوم الخميس في منطقة جبيل، وهي تنتظر نتائج التحقيقات الرسمية للتثبت من طبيعة النشاط الذي كان يقوم به الطيّار، وما إذا كان ذلك بقرار منفرد أو بإذن من جمعية مرخصة من الوزارة ينتمي اليها، وخصوصا بعدما تبين أنه استخدم أجهزة تخص رياضة الأكرو-باراغلايدنغ (Acro-paragliding)، الممنوعة في لبنان بموجب التعميم رقم 456/و تاريخ 22/8/2025 الصادر عن الوزارة.



وسوف تنتظر الوزارة النتائج النهائية للتحقيقات وتبلغها بها، كي تقوم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق كل المخالفين، ولا سيما لمضمون التعميم المشار اليه".