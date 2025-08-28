الأخبار
اليونيفيل تبلغ الجيش اللبناني باكتشاف مخزن أسلحة ومداخل نفق في علما الشعب

2025-08-28 | 11:46
اليونيفيل تبلغ الجيش اللبناني باكتشاف مخزن أسلحة ومداخل نفق في علما الشعب

كشف المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي انه " في 26 آب، أبلغت قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل عن وجود مخزن أسلحة من دون حراسة في محيط بلدة علما الشعب، يحتوي على كمية صغيرة من المتفجرات، وقاذفة صواريخ فارغة مكوّنة من 32 أنبوبًا، ومدخل نفق. وقد تم إبلاغ الجيش اللبناني بذلك."

أخبار لبنان

الجيش

اللبناني

باكتشاف

أسلحة

ومداخل

الشعب

