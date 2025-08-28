الأخبار
LBCI
LBCI

نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت: بحث التعاون لدعم عودة السوريين وتداعيات خفض التمويل

أخبار لبنان
2025-08-28 | 11:58
نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت: بحث التعاون لدعم عودة السوريين وتداعيات خفض التمويل

عقدت نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اجتماعات رسمية في لبنان اليوم 28 آب .
 
بدأت اليوم نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، السيدة كيلي كليمنتس، زيارة إقليمية في لبنان. برفقة السيدة ريما جاموس، المديرة الإقليمية لمكتب المفوضية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التقت السيدة كليمنتس بالمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء السيد طارق متري، ومعالي وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة حنين السيد.

خلال الاجتماعات الرسمية، شكرت نائب المفوض السامي نظراءها على تعاونهم الوثيق مع المفوضية ودورهم الأساسي في دعم عودة اللاجئين إلى سوريا. وأكدت التزام المفوضية بمواصلة هذا العمل المهم بالتعاون الوثيق مع الحكومة اللبنانية.

عاد أكثر من 168,000 سوري إلى سوريا من لبنان حتى الآن في عام 2025. ويعرب المزيد من اللاجئين السوريين عن نيتهم في العودة. 

كما وصفت نائب المفوض السامي تخفيضات التمويل التي أثرت على قدرة المفوضية على الاستجابة، والدعم العاجل المطلوب لتحقيق حلول مستدامة للاجئين، مع مواصلة الاستجابة الإنسانية للاحتياجات الأساسية للمجتمعات الضعيفة في لبنان.
 

أخبار لبنان

المفوض

السامي

للأمم

المتحدة

لشؤون

اللاجئين

بيروت:

التعاون

السوريين

وتداعيات

التمويل

Learn More