الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مسرح كوميدي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت: بحث التعاون لدعم عودة السوريين وتداعيات خفض التمويل
أخبار لبنان
2025-08-28 | 11:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت: بحث التعاون لدعم عودة السوريين وتداعيات خفض التمويل
عقدت نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اجتماعات رسمية في لبنان اليوم 28 آب .
بدأت اليوم نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، السيدة كيلي كليمنتس، زيارة إقليمية في لبنان. برفقة السيدة ريما جاموس، المديرة الإقليمية لمكتب المفوضية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التقت السيدة كليمنتس بالمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء السيد طارق متري، ومعالي وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة حنين السيد.
خلال الاجتماعات الرسمية، شكرت نائب المفوض السامي نظراءها على تعاونهم الوثيق مع المفوضية ودورهم الأساسي في دعم عودة اللاجئين إلى سوريا. وأكدت التزام المفوضية بمواصلة هذا العمل المهم بالتعاون الوثيق مع الحكومة اللبنانية.
عاد أكثر من 168,000 سوري إلى سوريا من لبنان حتى الآن في عام 2025. ويعرب المزيد من اللاجئين السوريين عن نيتهم في العودة.
كما وصفت نائب المفوض السامي تخفيضات التمويل التي أثرت على قدرة المفوضية على الاستجابة، والدعم العاجل المطلوب لتحقيق حلول مستدامة للاجئين، مع مواصلة الاستجابة الإنسانية للاحتياجات الأساسية للمجتمعات الضعيفة في لبنان.
أخبار لبنان
المفوض
السامي
للأمم
المتحدة
لشؤون
اللاجئين
بيروت:
التعاون
السوريين
وتداعيات
التمويل
التالي
البعريني لـ"الأنباء" الكويتية: رهاننا على لبنانية وحكمة وحنكة بري في تعزيز قرار الحكومة وتسديد مسار العهد
مصدر سياسي لـ"الأنباء" الكويتية: بري سيقترح تدخلا عربيا لإعطاء دفع للوضع اللبناني
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-07-18
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: الوضع في السويداء مقلق للغاية
أخبار دولية
2025-07-18
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: الوضع في السويداء مقلق للغاية
0
أخبار لبنان
2025-08-01
رئيس الجمهورية إستقبل مدير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مودعًا
أخبار لبنان
2025-08-01
رئيس الجمهورية إستقبل مدير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مودعًا
0
أخبار دولية
2025-06-20
الشيباني وغراندي: لدعم جهود الحكومة السورية في تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين
أخبار دولية
2025-06-20
الشيباني وغراندي: لدعم جهود الحكومة السورية في تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين
0
أخبار لبنان
2025-07-09
بدء عودة السوريين من لبنان في إطار خطة تدعمها الأمم المتحدة
أخبار لبنان
2025-07-09
بدء عودة السوريين من لبنان في إطار خطة تدعمها الأمم المتحدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:54
قيادة الجيش تنعي الشهيدين الملازم أول محمد إسماعيل والمعاون أول رفعت الطعيمي بانفجار مسيّرة إسرائيلية في الناقورة
أخبار لبنان
14:54
قيادة الجيش تنعي الشهيدين الملازم أول محمد إسماعيل والمعاون أول رفعت الطعيمي بانفجار مسيّرة إسرائيلية في الناقورة
0
أخبار لبنان
14:41
"الخارجية" تشكر مجلس الأمن على التمديد لليونيفيل وتؤكد التزامها بالقرار 1701
أخبار لبنان
14:41
"الخارجية" تشكر مجلس الأمن على التمديد لليونيفيل وتؤكد التزامها بالقرار 1701
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تسليم السلاح الفلسطيني من جنوب الليطاني بدأ والخطة ستستكمل
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تسليم السلاح الفلسطيني من جنوب الليطاني بدأ والخطة ستستكمل
0
أخبار لبنان
13:41
رالي لبنان الدولي ينطلق في ٥ أيلول المقبل
أخبار لبنان
13:41
رالي لبنان الدولي ينطلق في ٥ أيلول المقبل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:29
الـLBCI من الشاشة... إلى القلب والذاكرة!
أخبار لبنان
13:29
الـLBCI من الشاشة... إلى القلب والذاكرة!
0
رياضة
2025-04-04
بطولة إسبانيا: صراع برشلونة وريال يخفي مواجهة ليفاندوفسكي ومبابي
رياضة
2025-04-04
بطولة إسبانيا: صراع برشلونة وريال يخفي مواجهة ليفاندوفسكي ومبابي
0
منوعات
2025-08-22
سكب الزيت الساخن على وجهها وهاجمها بوحشية... ما فعله هذا الرجل بزوجته كان صادمًا!
منوعات
2025-08-22
سكب الزيت الساخن على وجهها وهاجمها بوحشية... ما فعله هذا الرجل بزوجته كان صادمًا!
0
أخبار لبنان
2025-06-03
تيمور جنبلاط استقبل سفير الصين في زياة وداعية
أخبار لبنان
2025-06-03
تيمور جنبلاط استقبل سفير الصين في زياة وداعية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تسليم السلاح الفلسطيني من جنوب الليطاني بدأ والخطة ستستكمل
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تسليم السلاح الفلسطيني من جنوب الليطاني بدأ والخطة ستستكمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
معرض دمشق الدولي: تظاهرة ثقافية عربية ودولية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
معرض دمشق الدولي: تظاهرة ثقافية عربية ودولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
دمشق تستقبل العالم في معرضها الدولي وتل أبيب تُشوِّش
تقارير نشرة الاخبار
13:44
دمشق تستقبل العالم في معرضها الدولي وتل أبيب تُشوِّش
0
أخبار لبنان
13:41
رالي لبنان الدولي ينطلق في ٥ أيلول المقبل
أخبار لبنان
13:41
رالي لبنان الدولي ينطلق في ٥ أيلول المقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هذا ما اكده اد غبريال للـLBCI حول الزيارة الاخيرة للموفدين الاميركيين والضمانات التي يطلبها لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هذا ما اكده اد غبريال للـLBCI حول الزيارة الاخيرة للموفدين الاميركيين والضمانات التي يطلبها لبنان
0
أخبار لبنان
13:36
لبنان: اغنية من قلب جندية إيرلاندية
أخبار لبنان
13:36
لبنان: اغنية من قلب جندية إيرلاندية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إسرائيل لم تُسقِط من حسابها مواصلة ضرب حزب الله في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إسرائيل لم تُسقِط من حسابها مواصلة ضرب حزب الله في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
"انسحاب اليونيفيل مصيبة"..
تقارير نشرة الاخبار
13:31
"انسحاب اليونيفيل مصيبة"..
0
أخبار لبنان
13:29
الـLBCI من الشاشة... إلى القلب والذاكرة!
أخبار لبنان
13:29
الـLBCI من الشاشة... إلى القلب والذاكرة!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
01:31
بعد أن قال له "أنت من أصل لبناني"... النائب الأسترالي بوب كاتر يهدد صحفيا بقبضته: "لا تقل هذا لأنه يزعجني"
أخبار دولية
01:31
بعد أن قال له "أنت من أصل لبناني"... النائب الأسترالي بوب كاتر يهدد صحفيا بقبضته: "لا تقل هذا لأنه يزعجني"
2
أمن وقضاء
05:45
بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز - الحدث... هذا ما أعلنه الجيش
أمن وقضاء
05:45
بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز - الحدث... هذا ما أعلنه الجيش
3
أخبار لبنان
04:55
لمن يرغب بتقديم طلب مصادقة إفادة أو شهادة جامعية... هذا ما أعلنته وزارة التربية
أخبار لبنان
04:55
لمن يرغب بتقديم طلب مصادقة إفادة أو شهادة جامعية... هذا ما أعلنته وزارة التربية
4
أخبار لبنان
05:06
إلى المستفيدين من برنامج "أمان"... وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن موعد تحويل المساعدات المالية عن شهر آب
أخبار لبنان
05:06
إلى المستفيدين من برنامج "أمان"... وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن موعد تحويل المساعدات المالية عن شهر آب
5
أخبار لبنان
05:20
مذكرة لوزير العمل لتبسيط اجراءات استقدام العاملات في الخدمة المنزلية
أخبار لبنان
05:20
مذكرة لوزير العمل لتبسيط اجراءات استقدام العاملات في الخدمة المنزلية
6
أمن وقضاء
08:25
الجيش: تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي (صور)
أمن وقضاء
08:25
الجيش: تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي (صور)
7
خبر عاجل
15:53
معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت
خبر عاجل
15:53
معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت
8
أخبار لبنان
13:23
الجيش: استشهاد ضابط وعسكري أثناء الكشف على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي
أخبار لبنان
13:23
الجيش: استشهاد ضابط وعسكري أثناء الكشف على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More