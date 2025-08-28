برّي شكر مجلس الأمن على التمديد لليونيفيل: لإجماع دولي يلزم إسرائيل بتنفيذ القرار 1701 ووقف اعتداءاتها

توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالشكر لأعضاء مجلس الأمن على التصويت بالإجماع لتمديد مهام قوات اليونيفل لولاية جديدة،

قائلاً : 47 عاماً من وجود قوات حفظ السلام في منطقة جنوب الليطاني شهوداً وشهداء على إلتزام لبنان واللبنانيين وخاصة أبناء الجنوب بالشرعية الدولية وقراراتها التي تحفظ وتصون حقوقهم في أرضهم وسيادتهم حتى الحدود الدولية .



وأضاف " على أمل الوصول إلى إجماع دولي آخر يضع حداً للإعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان وآخرها مساء اليوم والتي أدت إلى سقوط شهيدين من الجيش اللبناني وجرح آخر ، إجماع يلزم إسرائيل بتنفيذ القرار 1701 وتطبيق كامل بنود وقف إطلاق النار."