قيادة الجيش تنعي الشهيدين الملازم أول محمد إسماعيل والمعاون أول رفعت الطعيمي بانفجار مسيّرة إسرائيلية في الناقورة
أخبار لبنان
2025-08-28 | 14:54
نعت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، الملازم أول الشهيد محمد اسماعيل والمعاون أول الشهيد رفعت الطعيمي اللذين استشهدا بتاریخ ٢٨ / ٨ /٢٠٢٥ جراء انفجار مسيّرة تابعة للعدو الاسرائيلي أثناء الكشف عليها، وذلك في بلدة الناقورة.
وفيما يلي نبذة عن حياة كل منهما:
• الملازم أول الشهيد محمد اسماعيل.
- من مواليد ٩ / ١ /١٩٩٦ داريا – الشوف.
- تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ ١٤ / ١١ /٢٠١٦.
- حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- الوضع العائلي: عازب.
(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).
• المعاون أول الشهيد رفعت الطعيمي.
- من مواليد ٢١ / ٧ /١٩٨٠ تربل - زحلة.
- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من ٧ / ٤ /٢٠٠١.
- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- متأهل وله ٦ أولاد.
(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).
