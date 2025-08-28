قيادة الجيش تنعي الشهيدين الملازم أول محمد إسماعيل والمعاون أول رفعت الطعيمي بانفجار مسيّرة إسرائيلية في الناقورة

نعت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، الملازم أول الشهيد محمد اسماعيل والمعاون أول الشهيد رفعت الطعيمي اللذين استشهدا بتاریخ ٢٨ / ٨ /٢٠٢٥ جراء انفجار مسيّرة تابعة للعدو الاسرائيلي أثناء الكشف عليها، وذلك في بلدة الناقورة.

وفيما يلي نبذة عن حياة كل منهما:

• الملازم أول الشهيد محمد اسماعيل.

- من مواليد ٩ / ١ /١٩٩٦ داريا – الشوف.

- تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ ١٤ / ١١ /٢٠١٦.

- حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- الوضع العائلي: عازب.

(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).

• المعاون أول الشهيد رفعت الطعيمي.

- من مواليد ٢١ / ٧ /١٩٨٠ تربل - زحلة.

- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من ٧ / ٤ /٢٠٠١.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- متأهل وله ٦ أولاد.

(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).