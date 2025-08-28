مقتل شاب من فوج حرس بيروت إثر إطلاق نار في الدامور

وفاة الشاب خ أ م من عداد فوج حرس بيروت متأثرا بجروحه بعد إطلاق النار عليه من قِبل مسلحين مجهولين كانوا على متن سيارة ودراجة نارية وذلك قرب كنيسة مار الياس الدامور مساء الخميس .