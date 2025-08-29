الأخبار
جريمة بيئية في القبيات: قطع أشجار شوح وأرز دهرية في محمية كرم شباط

أخبار لبنان
2025-08-29 | 03:01
جريمة بيئية في القبيات: قطع أشجار شوح وأرز دهرية في محمية كرم شباط

شهدت محمية كرم شباط جرد القبيات مجزرة بيئية إذ يعمد عدد من الاشخاص الى قطع اشجار الشوح والارز الاخضر بالمحمية على بعد 100 متر من سهلات مقل البغل في المنطقة. وبحسب شهود فإن التعديات على اشجار المحمية مستمرة منذ نحو اسبوعين على الرغم  من الشكاوى التي قدمها الناشطون والسكان .
وكانت المحمية تعرضت لاعتداءات بيئية مماثلة في صيف 2019 حيث تم قطع ما يفوق الـ 4 اطنان من حطب الارز والشوح آنذاك.

**للاطلاع على الاعتداءات البيئيّة في محمية كرم شباط صيف 2019 الضغط هنا

أخبار لبنان

بيئية

القبيات:

أشجار

دهرية

محمية

