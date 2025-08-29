جدول جديد لأسعار المحروقات...

ارتفع صباح اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 2000 ليرة لبنانية، فيما استقر سعر المازوت والغاز.وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:- بنزين 95 أوكتان: 1,446,000 ليرة لبنانية.- بنزين 98 أوكتان: 1,486,000 ليرة لبنانية.- المازوت: 1,320,000 ليرة لبنانية.- الغاز: 1,033,000 ليرة لبنانية.