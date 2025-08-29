الأخبار
كركي: دعاوى بحقّ مؤسسات وأجراء وهميين و3463 مليار تقديمات صحيّة منذ بداية 2025
أخبار لبنان
2025-08-29 | 05:24
تقدّم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دائرة الدعاوى القضائية، بدعويين جزائيتين أمام النيابة العامة المالية على كلّ من شركة contracting and services وشركة QUEEN KING OF SERVICES، حيث تبيّن أنّ المؤسستين لا تمارسان أي نشاط فعلي، ولم تقدّما المستندات اللازمة لتسديد الاشتراكات، ما يضعهما في خانة المؤسسات الوهمية المتهرّبة وتمّ شطب الأجراء الوهميين المسجلين عليها والبالغ عددهم 73 أجيراً من تاريخ تسجيلهم والمطالبة باسترداد التقديمات المدفوعة دون وجه حق.
وأكّد المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي أنّ القضاء سيكون المرجع الحاسم لمحاسبة الشركتين والمسؤولين عنهما والأجراء الوهميّين وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكا أو متدخلا بالأفعال الجرمية المرتكبة.
من جهة أخرى، واستنادا على الاستدعاء المقدّم من خبير المحاسبة عامر شور والذي يدلي فيه أنّه قام بالاستعانة بمعقب المعاملات حسين علي حمادة لتسديد مستحقات عن مؤسسات معينة لصالح الصندوق وحيث تبين أنّه لم يقم بتسديد هذه الموجبات المالية. وتقدم الصندوق بوكالة المحامي أسعد أبي رعد بإخبار أمام النيابة العامة المالية بحق معقّب المعاملات حسين علي حمادة.
أمّا على الصعيد الصحّي، فقد أصدر كركي قرارين قضى بموجبهما صرف 100 مليار ليرة لبنانية إضافية للمستشفيات والأطباء، توزّعت بين 49 مليار ليرة للأعمال الجراحية المقطوعة و51 مليار ليرة للاستشفاء بداعي الطبابة. وبذلك، تكون التقديمات الصحيّة قد بلغت منذ مطلع عام 2025 نحو 3463 مليار ليرة لبنانية، توزّعت بين الطبابة (144 مليار ل.ل.)، الأعمال الجراحية المقطوعة (1665 مليار ل.ل.)، علاجات غسيل الكلى (816 مليار ل.ل.) وتقديمات الأفراد (838 مليار ل.ل.)، في مؤشر واضح على دخول الضمان مرحلة التعافي الفعلي بعد سنوات الأزمة.
أخبار لبنان
دعاوى
مؤسسات
وأجراء
وهميين
و3463
مليار
تقديمات
صحيّة
بداية
التالي
بيان توضيحي من المالية بشأن أعطال تفرض عملا متقطعا في بعض محتسبيات المناطق
قائد الجيش شارك في مراسم تكريم الشهيدين اسماعيل والطعيمي في المستشفى العسكري
السابق
اقتصاد
2025-08-18
كركي: بالأرقام تقديمات الضمان الصحية تؤشر إلى بداية حقيقية في مسار التعافي
اقتصاد
2025-08-18
كركي: بالأرقام تقديمات الضمان الصحية تؤشر إلى بداية حقيقية في مسار التعافي
0
أخبار لبنان
2025-07-02
كركي: آليات جديدة لضبط الإنفاق الصحّي بالتوازي مع زيادة التقديمات والتعرفات
أخبار لبنان
2025-07-02
كركي: آليات جديدة لضبط الإنفاق الصحّي بالتوازي مع زيادة التقديمات والتعرفات
0
أخبار لبنان
2025-06-18
كركي أكد استمرار دعم الصندوق للقطاع الصحي ودعا المستشفيات للإسراع بتقديم معاملاتها المنجزة
أخبار لبنان
2025-06-18
كركي أكد استمرار دعم الصندوق للقطاع الصحي ودعا المستشفيات للإسراع بتقديم معاملاتها المنجزة
0
أخبار لبنان
2025-07-30
كركي: سلفات مالية بقيمة 66 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء وتحديثات علاجية جديدة
أخبار لبنان
2025-07-30
كركي: سلفات مالية بقيمة 66 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء وتحديثات علاجية جديدة
0
أخبار لبنان
09:52
"التقدمي" شارك بمؤتمر التحالف الديمقراطي الاجتماعي بالعالم العربي... ناصر: التنوع يجب أن يبقى تحت سقف الهوية الوطنية
أخبار لبنان
09:52
"التقدمي" شارك بمؤتمر التحالف الديمقراطي الاجتماعي بالعالم العربي... ناصر: التنوع يجب أن يبقى تحت سقف الهوية الوطنية
0
أمن وقضاء
09:46
بسبب أعمال تعبيد... تدابير سير لمدة 3 أيام في محلة الجعيتاوي - الأشرفية
أمن وقضاء
09:46
بسبب أعمال تعبيد... تدابير سير لمدة 3 أيام في محلة الجعيتاوي - الأشرفية
0
أخبار لبنان
09:40
هيكل: الجيش سيقوم بالخطوات اللازمة لنجاح مهمته
أخبار لبنان
09:40
هيكل: الجيش سيقوم بالخطوات اللازمة لنجاح مهمته
0
أخبار لبنان
09:16
لقاء في دار الطائفة الدرزية لدعم اهالي السويداء... شيخ العقل: مَعنيّون بالمساهمة في تحمُل جزء من المسؤولية الإنسانية بالوقوف إلى جانب أهلنا
أخبار لبنان
09:16
لقاء في دار الطائفة الدرزية لدعم اهالي السويداء... شيخ العقل: مَعنيّون بالمساهمة في تحمُل جزء من المسؤولية الإنسانية بالوقوف إلى جانب أهلنا
0
أمن وقضاء
09:46
بسبب أعمال تعبيد... تدابير سير لمدة 3 أيام في محلة الجعيتاوي - الأشرفية
أمن وقضاء
09:46
بسبب أعمال تعبيد... تدابير سير لمدة 3 أيام في محلة الجعيتاوي - الأشرفية
0
أخبار لبنان
2025-08-27
أهالي الخيام يرفعون صور الشهداء احتجاجاً على زيارة المبعوث الأميركي
أخبار لبنان
2025-08-27
أهالي الخيام يرفعون صور الشهداء احتجاجاً على زيارة المبعوث الأميركي
0
رياضة
2025-08-18
بعد الهزيمة المذلة على أرضه... سانتوس يُقيل مدربه!
رياضة
2025-08-18
بعد الهزيمة المذلة على أرضه... سانتوس يُقيل مدربه!
0
آخر الأخبار
06:06
إسرائيل: عثرنا على جثة الرهينة إيلان فايس يوم الخميس
آخر الأخبار
06:06
إسرائيل: عثرنا على جثة الرهينة إيلان فايس يوم الخميس
0
أخبار لبنان
08:37
بلال عبدالله للـLBCI: التمديد لليونيفيل هو انتصار للدولة اللبنانية
أخبار لبنان
08:37
بلال عبدالله للـLBCI: التمديد لليونيفيل هو انتصار للدولة اللبنانية
0
أخبار لبنان
08:02
وقفة احتجاجية لهيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين أمام المحكمة العسكرية
أخبار لبنان
08:02
وقفة احتجاجية لهيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين أمام المحكمة العسكرية
0
أخبار لبنان
08:00
"الصحة" تعلن بدء تطبيق تغطية صحية كاملة لعمليات زراعة الكلى لتشمل جميع المواطنين
أخبار لبنان
08:00
"الصحة" تعلن بدء تطبيق تغطية صحية كاملة لعمليات زراعة الكلى لتشمل جميع المواطنين
0
أمن وقضاء
07:47
عملية تسليم السلاح الفلسطيني تابع... إليكم الصورة من مدخل مخيم برج البراجنة
أمن وقضاء
07:47
عملية تسليم السلاح الفلسطيني تابع... إليكم الصورة من مدخل مخيم برج البراجنة
0
أخبار لبنان
07:29
توم براك: الاجتماع مع بري كان بناءً وواشنطن ستقف مع الجيش اللبناني
أخبار لبنان
07:29
توم براك: الاجتماع مع بري كان بناءً وواشنطن ستقف مع الجيش اللبناني
0
أمن وقضاء
07:20
في مخيم برج البراجنة... استكمال عملية تسليم السلاح الفلسطيني
أمن وقضاء
07:20
في مخيم برج البراجنة... استكمال عملية تسليم السلاح الفلسطيني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تسليم السلاح الفلسطيني من جنوب الليطاني بدأ والخطة ستستكمل
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تسليم السلاح الفلسطيني من جنوب الليطاني بدأ والخطة ستستكمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
معرض دمشق الدولي: تظاهرة ثقافية عربية ودولية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
معرض دمشق الدولي: تظاهرة ثقافية عربية ودولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
دمشق تستقبل العالم في معرضها الدولي وتل أبيب تُشوِّش
تقارير نشرة الاخبار
13:44
دمشق تستقبل العالم في معرضها الدولي وتل أبيب تُشوِّش
1
أخبار لبنان
00:34
قائد الجيش يُلوّح بالاستقالة... (الأخبار)
أخبار لبنان
00:34
قائد الجيش يُلوّح بالاستقالة... (الأخبار)
2
أخبار لبنان
03:35
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
03:35
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أخبار لبنان
14:54
قيادة الجيش تنعي الشهيدين الملازم أول محمد إسماعيل والمعاون أول رفعت الطعيمي بانفجار مسيّرة إسرائيلية في الناقورة
أخبار لبنان
14:54
قيادة الجيش تنعي الشهيدين الملازم أول محمد إسماعيل والمعاون أول رفعت الطعيمي بانفجار مسيّرة إسرائيلية في الناقورة
4
أمن وقضاء
08:16
بعد انتشار خبر عن حصول جريمة قتل في سن الفيل... قوى الأمن توضح
أمن وقضاء
08:16
بعد انتشار خبر عن حصول جريمة قتل في سن الفيل... قوى الأمن توضح
5
أمن وقضاء
04:26
الجيش: توضيح حول ما تتناوله وسائل الإعلام عن دور الجيش في المرحلة الحالية...
أمن وقضاء
04:26
الجيش: توضيح حول ما تتناوله وسائل الإعلام عن دور الجيش في المرحلة الحالية...
6
أخبار لبنان
13:23
الجيش: استشهاد ضابط وعسكري أثناء الكشف على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي
أخبار لبنان
13:23
الجيش: استشهاد ضابط وعسكري أثناء الكشف على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي
7
أخبار لبنان
13:32
الرئيس عون نعى شهيدي الجيش في رأس الناقورة: الجيش يدفع بالدم ثمن الاستقرار في الجنوب
أخبار لبنان
13:32
الرئيس عون نعى شهيدي الجيش في رأس الناقورة: الجيش يدفع بالدم ثمن الاستقرار في الجنوب
8
أخبار لبنان
15:05
مقتل شاب من فوج حرس بيروت إثر إطلاق نار في الدامور
أخبار لبنان
15:05
مقتل شاب من فوج حرس بيروت إثر إطلاق نار في الدامور
