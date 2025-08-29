"الصحة" تعلن بدء تطبيق تغطية صحية كاملة لعمليات زراعة الكلى لتشمل جميع المواطنين

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت وزارة الصحة بدء تطبيق تغطية صحية كاملة لعمليات زراعة الكلى، لتشمل جميع المواطنين المؤهلين.