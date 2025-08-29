تيمور جنبلاط: ستبقى المختارة‬ حريصة على دورهم وحضورهم

أكد النائب تيمور جنبلاط أن المرحلة حساسة نعيش فيها مشاعر الحزن والغضب لما حصل في السويداء، وأن الدول لا تبنى بالعنف، مجددا استنكار الجرائم التي ارتكبت في جبل العرب



وقال النائب جنبلاط في خلال تخرّج مؤسسات العرفان التوحيدية: "لا يمكن لدروز سوريا أن يعيشوا خارج تاريخهم وخارج وحدة وطنهم ودعوات الانفصال هي انقلاب على تاريخهم وهويتهم".



ولفت الى أن مخططات اسرائيل لا تهتم الا الى تقسيم المنطقة والى مزيد من الحروب الطائفية التي لن تقف عند حدود سوريا.



وقال: "يعرف أهل التوحيد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي ‫وليد جنبلاط‬ الذي ما كان يوماً الا مدافعاً عنهم وكان سيبقى وسنبقى معهم وستبقى المختارة‬ حريصة على دورهم وحضورهم".