لعرض ومناقشة خطة الجيش لحصر السلاح... جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل

يعقد مجلس الوزراء في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه ٢٠٢٥/٩/٥ جلسة في القصر الجمهوري لعرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كلف الجيش بوضعها وفقاً لما جاء في البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ ٢٠٢٥/٨/٥.