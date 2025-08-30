عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني للـLBCI: لدينا كل الثقة في الجيش اللبناني

في الحديث عن تسليم السلاح الفلسطيني، أوضح عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر أن "الخطوات ستشمل 10 مخيمات فلسطينية من أصل 12 على اعتبار أن مخيم ضبية لا سلاح فيه ومخيم نهر البارد يسيطر عليه الجيش اللبناني."وأشار زعيتر عبر الـLBCI إلى أن "هذه المرة الأولى التي يسلم فيها السلاح الفلسطيني للدولة اللبنانية منذ تموز 1991."وقال: "لدى حركتي حماس والجهاد الإسلامي النية والرغبة بالإلتزام بالقرار اللبناني وفق الإتصالات التي تتم بين الدولتين، ولدينا كل الثقة في الجيش اللبناني."