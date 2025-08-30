مكتب جابر: موقفه داعم لاستعادة الدولة سيادتها حتى آخر شبر من أراضيها التي لا تزال محتلة من قبل إسرائيل

أوضح المكتب الاعلامي لوزير المالية ياسين جابر في بيان أنه "منذ فترة وبعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، تتداول بأخبار تارة مجتزأة وتارة مفبركة مضللة حيال موقف وزير المالية ياسين جابر من التطورات السياسية الراهنة. ورغم النفي لما يتم نسبه خطأ ومشوهًا، ورغم تأكيد الوزير جابر مرارًا وبوضوح موقفه في أكثر من مناسبة الداعم لاستعادة الدولة سيادتها حتى آخر شبر من أراضيها التي لا تزال محتلة من قبل اسرائيل، وحفظ كرامة الجنوبيين وكل المتضررين من اعتداءاتها المستمرة والمتمادية، والتعويض عليهم، ورفض كل موقف داعم للاعتداءات أو يجد تبريرًا لها، لا تزال هذه الوسائل مصرة على اختلاق الأخبار والتمادي في فبركتها وفق أهوائها".



وقال: "لا يمكن أن نجد تفسيرًا لذلك إلا أن الغاية الوحيدة هي التضليل والتشويش التي لا تغير في الحقيقة الثابتة وفي القناعات بشيء".