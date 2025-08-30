خلال شهر أيلول... إليكم برنامج العمل في أمانات السجل العقاري في جبل لبنان

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية في بيان، أن أمانات السجل العقاري في جبل لبنان باستثناء أمانة السجل العقاري في الشوف ستقوم خلال شهر أيلول 2025 بحصر المراجعات يومي الثلاثاء والأربعاء فقط بالمعاملات المقدمة بين 1-1-2021 و30-11- 2022 وستقوم بتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة وبتسليم الافادات العقارية.



وقال البيان: "كما ستقوم كل نهار خميس باستقبال معاملات جديدة وبتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ أمانات السجل طيلة أيام الأسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وستستقبل كل المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة). على أن تعاود أمانات السجل العقاري في جبل لبنان عملها كالمعتاد في استقبال كل المراجعات لكل المعاملات في بداية شهر تشرين الأول 2025".



وأضاف: "ستقوم أمانة السجل العقاري في الشوف خلال شهر أيلول 2025 أيام الاثنين - الثلاثاء الأربعاء والخميس باستقبال معاملات جديدة وبتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ أمانات السجل طيلة أيام الأسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وستستقبل كل المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)".



وطلبت المديرية العامة للشؤون العقارية من جميع المواطنين الذين قدموا معاملاتهم بين 1-1-2021 ولغاية 30-11-2022، إتمام النواقص ودفع الايصالات قبل 30-09-2025 (المهلة الأخيرة للتمديد)، وذلك حفاظاً على حقوقهم بسعر صرف 1508 ل.ل. للدولار الأميركي الواحد.