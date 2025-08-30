تيمور جنبلاط رعى احتفالا أقامته مؤسسة العرفان... ‏شيخ العقل: وليد جنبلاط هو الحريص الأول على حفظ الطائفة والهوية

رعى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط بحضور شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى، الاحتفال المركزي الذي اقامته مؤسسة العرفان التوحيدية في فرعها - البساتين (الشحار الغربي).



رافع



وفي كلمة له، أشار رئيس المؤسسة الشيخ نزيه رافع الى أن "العرفان تأسست من أجل بناء شخصية الانسان بالقواعد الدينية والأسس التربوية والأخلاق والقيم التوحيدية، وبتكريس الروح الوطنية والعربية، وبتعزيز مفاهيم التطور والحداثة مع الحفاظ على الخصوصية والهوية".



وقال: "نأسف ونستنكر وندين ما تعرض له أهلنا ومشايخنا وأبناؤنا في محافظة السويداء من إعتداءات وهجمات تخالف قواعد الدين والأخلاق والقانون والانسانية، كما ندين ونستنكر ما تعرض له الزعيم الوطني وليد بك جنبلاط من حملة ممنهجة وهو القائد الذي حمل لواء الموحدين الدروز في المنطقة والعالم منذ 47 عاماً في السلم والحرب مدافعاً عن الوجود والكرامة بكل شجاعة وإباء وشهامة".



‏شيخ العقل



بدوره، ألقى شيخ العقل كلمة، قال فيها: "إنّ ما يواجهُ طائفتنا اليوم أكبرُ ممَّا يجوزُ السكوت إزاءه في حالةٍ استثنائية تمرُّ بها المنطقة، وتحت وطأة مخطّطٍ خبيث يرمي إلى ضرب جذور الهوية والمجتمع، والهيمنة على الفكر والوجدان والقرار، توازياً معَ السيطرة على الأرض والمقدّرات، مما يتطلبُ منا الحذر واليقظة والثبات والتماسك الاجتماعي والتمسك بالثوابت الوجودية للموحدين الدروز، ثوابت المعتقد الديني التوحيدي والقيم الاجتماعية المعروفية والولاء الوطني الفاعل. من هذا المنطلق كنَّا وما زلنا مصرّين على الوقوف إلى جانب قيادة وليد جنبلاط في مواجهة التحديات، يقيناً واقتناعاً بما لديه من بُعد نظر وتبصُّرٍ بالواقع وبالمستقبل، بالرغم من حملات الإساءة ومحاولات التخوين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمساعي التخريبية، وهو ما سيُقرُّه العقلُ وما سيُثبِتُه التاريخ، بأن وليد جنبلاط هو الحريصُ الأول على حفظ الطائفة والهوية، والسدُّ الأكثرُ مناعةً في وجه عواصف التضليل وقلب الحقائق والتنكُّر للتاريخ والأصول".



وأضاف: "من هنا قلنا ونقول إنّ الانفصال عن الوطن وعن التاريخ والهوية ليس مطلبَ أحدٍ من أبناء الجبل الأصيلين، وان كان يحقُّ لهم التعبير عن حنقهم مما حصل ورفضهم العيشَ مع التطرف والتكفير والهمجية، مما يؤكد أنه لا بدّ من إيجاد صيغةٍ متقدِّمة تعزز ثقةَ الناس بالدولة وتضع حدوداً للهواجس والتجاوزات، فهل هذا ممكنٌ في ظل ما حصل وبعد ما تغلبت العصبيةُ العشائرية على الروح الوطنية، ولغةُ التخلف والتشدد والحقد على لغة الشراكة والديمقراطية واحترام الآخر؟ الأمرُ متعلقٌ بالخارج والداخل على السواء، إذ إنّ من الضروري قيامَ حوارٍ داخلي بهذا الاتجاه من عقلاء القوم وحكمائهم، ومسعى جدّي من الدولة بعد أخذ العبرة مما حصل والاعتراف بأنّه أثبت فشلَ استعمالِ القوّة مع الشعب، ومن الضروري جداً تحمُّلُ الدول العربية المعنية والدول المؤثّرة مسؤوليتَها في رعاية أي اتفاقٍ يُطمئن مكونات الشعب السوري ويُعيدُ بناء الثقة بين أبناء الجبل والعاصمة".



وتابع: "من جهتنا، وبالتفاهم مع وليد بك وتيمور بك، أخذنا منحى الاهتمام بالشأن الإنساني لدعم أهلنا في السويداء، فأطلقنا الصندوقَ الخيري الانمائي في دار الطائفة، وطلبنا من الأصدقاء المساعدة في تغذيته، ونسعى لأن تكون له⁠ أذرع في بلاد الانتشار ليكون هذا الصندوق بمثابة الاحتياط الاستراتيجي للطائفة، وقد خصّصنا الحملة الأولى لتكون موجَّهة لدعم أهلنا في السويداء، وكان اللقاء الخاصُّ بالأمس في دار الطائفة بحضور تيمور بك ونخبة من أهل الرأي والفضل والأيادي البيضاء للتعريف بالحملة ولاستنهاض الطاقات الخيِّرة في مجتمعنا، والتي أتت نتائجُها كما توقّعنا، بدعمٍ أساسي من وليد بك وتيمور بك يصل إلى النصف مليون دولار أميركي إضافةً إلى ما قدّماه سابقاً بما يزيد عن مئتي ألف دولار، وما قدَّمه الكرماءُ من أهلنا وما يقدِّمونه على مختلف المستويات والإمكانيات".



واعتبر أن "المؤامرة خبيثة وشرُها سيطال الجميع إذا لم نكن متّحدين متفهّمين لأفكار بعضنا بعضاً، وما أدرانا بلعبة الأُمم وأحابيلِها". وقال: "لا الشارع ولا مواقع التواصل هي الحلّ الملائم للتفاهم والتعبير عن الرأي، بل هي مكان دخول الأعداء علينا والعبث بقراراتنا".