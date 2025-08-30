قاسم هاشم: المطلوب تأمين كل عوامل الاستقرار الوطني والابتعاد عن لغة الاثارة والتحريض

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أن "علينا كلبنانيين أن نأخذ العبرة من نتائج زيارة الوفد الأميركي الأخيرة والتي أتت خالية الوفاض، بل أكثر كانت تحاول تسويق رأي العدو الاسرائيلي وكأنها املاءات ما علينا الا الالتزام بها، ولذلك أصبحت مسارات المصلحة الوطنية واضحة وأساسها ومرتكزاتها الوحدة الداخلية لحماية وطننا وتحصينه في ظل ما نتعرض له من ضغوطات وتحديات".



وقال النائب هاشم خلال لقائه وفودا في منزله في بلدة شبعا: "أمام الظروف الصعبة التي تواجه بلدنا، المطلوب اليوم تأمين كل عوامل الاستقرار الوطني والابتعاد عن لغة الاثارة والتحريض والتفتيش عن المساحة المشتركة بين المكونات الوطنية لتبقى المناعة الوطنية قوية لدرء الأخطار التي تحيط بالمنطقة وتهدد كياناتها حتى الوجود".



وأضاف: "ولأن الخطر يهدد المنطقة الجنوبية الحدودية أكثر من غيرها، فإن مسؤولية الحكومة مضاعفة بتأمين عوامل الصمود والعودة ولو بموازنة خاصة، لأن ما يقدم لهذه القرى والبلدات يعتبر عامل تحد لافشال مشاريع العدو الاسرائيلي الذي ما زال يسعى الى تحويلها الى أرض منزوعة الحياة وبقاء الناس يشكل اعلانا لصناعة الحياة على هذه الأرض".