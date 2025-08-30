بالصور- إنقاذ راعٍ إثر سقوطه في وادٍ بمنطقة حبوب - جبيل

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني أن عناصر الدفاع المدني أنقذوا في الساعة التاسعة من صباح اليوم، راعٍ كان قد هوى في أحد الأودية الوعرة والشديدة الانحدار في منطقة حبوب - جبيل.



وأفادت بأنه تم نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة.