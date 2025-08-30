مخزومي: نُثمن عالياً المواقف الوطنية الحكيمة الصادرة عن المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى

نُثمن عاليًا المواقف الوطنية الحكيمة الصادرة عن المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى برئاسة سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، والتي أكدت على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، ورفض خطاب التخوين الذي يهدد السلم الأهلي.
إن دعوة المجلس لترسيخ مناخ المحبة والتفاهم بين المكوّنات… pic.twitter.com/hzKuvt30CI
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) August 30, 2025
