LBCI
LBCI

مخزومي: نُثمن عالياً المواقف الوطنية الحكيمة الصادرة عن المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى

أخبار لبنان
2025-08-30 | 11:04
مخزومي: نُثمن عالياً المواقف الوطنية الحكيمة الصادرة عن المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى
مخزومي: نُثمن عالياً المواقف الوطنية الحكيمة الصادرة عن المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على منصة "إكس": "نُثمن عالياً المواقف الوطنية الحكيمة الصادرة عن المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى برئاسة سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، والتي أكدت ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، ورفض خطاب التخوين الذي يهدد السلم الأهلي". 

واعتبر أن دعوة المجلس الى ترسيخ مناخ المحبة والتفاهم بين المكوّنات السياسية تمثل خارطة طريق للخلاص الوطني في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان.
 

أخبار لبنان

مخزومي

المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى

السلاح

