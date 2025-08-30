حريق كبير في موقع أثارات البص في صور

اندلع حريق كبير في موقع أثارات البص في صور.



وتعمل فرق الدفاع المدنيّ التابعة لجمعية الرسالة للإسعاف الصحيّ والدفاع المدنيّ اللبنانيّ والهيئة الصحية الإسلامية على إخماد النيران.



وساهم انتشار العشب اليابس بين الأماكن الأثرية إلى امتداد الحريق، متسببًا بأضرار.