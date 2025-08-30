الأخبار
LBCI
LBCI

حريق كبير في موقع أثارات البص في صور

أخبار لبنان
2025-08-30 | 14:25
حريق كبير في موقع أثارات البص في صور
حريق كبير في موقع أثارات البص في صور

اندلع حريق كبير في موقع أثارات البص في صور.

وتعمل فرق الدفاع المدنيّ التابعة لجمعية الرسالة للإسعاف الصحيّ والدفاع المدنيّ اللبنانيّ والهيئة الصحية الإسلامية على إخماد النيران.

وساهم انتشار العشب اليابس بين الأماكن الأثرية إلى امتداد الحريق، متسببًا بأضرار.

أخبار لبنان

أثارات

