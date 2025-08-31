الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابتسم أيها الجنرال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المجلس الشيعي الأعلى نعى المؤرخ سعدون حمادة: تخسره الساحة الثقافية
أخبار لبنان
2025-08-31 | 14:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
المجلس الشيعي الأعلى نعى المؤرخ سعدون حمادة: تخسره الساحة الثقافية
نعى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، في بيان، إلى اللبنانيين والأمة العربية والإسلامية، "المؤرخ الكبير الدكتور سعدون حمادة الذي انتقل اليوم إلى جوار ربه عن عمر ناهز 82 عامًا".
وأعرب نائب رئيس المجلس العلامة الشيخ علي الخطيب عن "أسفه لغياب المؤرخ حمادة الذي زاره قبل فترة في منزله تقديرًا لعطاءاته الفكرية، وهو المؤرخ والكاتب والباحث الذي تخسره الساحة اللبنانية والثقافية، وهو الذي عرف باهتمامه بالتاريخ الاجتماعي والسياسي والفكري، وبتوثيقه للتجارب والتحولات في العالم العربي، خصوصًا ما يتعلق بتاريخ الحركات الفكرية والأدبية والسياسية وتتميز أعماله بالبحث العميق والأسلوب التوثيقي الدقيق، وكان أبرزها "تاريخ الشيعة في لبنان" في مجلدين لقيا رواجًا منقطع النظير. وكان المؤرخ حمادة قد أحرز "الجائزة العالمية للكتاب" في طهران عام 2015 ،عن كتابه "تاريخ الشيعة في لبنان"، وتسلم الجائزة في احتفال في قصر المؤتمرات في العاصمة الايرانية من الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني. وكانت اللجان الأكاديمية الرسمية استعرضت 23 ألف عنوان صدرت عام 2014 ،منها 1700 بحث على المستوى العالمي، وقومت منها 180 عنواناً، واختارت في المرحلة النهائية ثمانية كتب فازت بالجائزة من اليابان والولايات المتحدة وكندا والدانمارك وهولندا وإيران ولبنان، وكان كتاب حمادة "تاريخ الشيعة في لبنان" هو البحث العربي الوحيد الفائز، والذي سبق لجامعة "يال الاميركية" ان نشرته".
وتوجه العلامة الخطيب بـ"خالص العزاء لآل حمادة وأهالي الهرمل مسقط رأس الفقيد وإلى اللبنانيين جميعًا"، ضارعًا "إلى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه".
أخبار لبنان
الشيعي
الأعلى
المؤرخ
سعدون
حمادة:
تخسره
الساحة
الثقافية
التالي
التفاصيل عن الاعتداءات الاسرائيلية من النبطية
الجيش الإسرائيليّ: هجماتنا في جنوب لبنان استهدفت البنية التحتية السرية لـ”حزب الله”
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-08-05
حماده للـLBCI: ليضع الحزب الطائفة الشيعية جانبًا في موضوع تسليم السلاح
أخبار لبنان
2025-08-05
حماده للـLBCI: ليضع الحزب الطائفة الشيعية جانبًا في موضوع تسليم السلاح
0
آخر الأخبار
2025-07-23
قبلان قبلان من مجلس النواب: المحاسبة يجب أن تكون في المجلس الأعلى وليس في القضاء العادي
آخر الأخبار
2025-07-23
قبلان قبلان من مجلس النواب: المحاسبة يجب أن تكون في المجلس الأعلى وليس في القضاء العادي
0
أخبار لبنان
2025-08-30
مخزومي: نُثمن عالياً المواقف الوطنية الحكيمة الصادرة عن المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى
أخبار لبنان
2025-08-30
مخزومي: نُثمن عالياً المواقف الوطنية الحكيمة الصادرة عن المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى
0
أخبار لبنان
2025-08-30
المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى أشاد بقرار حصر السلاح بيد الدولة: للالتفاف حول الحكومة ورئيسها الشجاع
أخبار لبنان
2025-08-30
المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى أشاد بقرار حصر السلاح بيد الدولة: للالتفاف حول الحكومة ورئيسها الشجاع
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:02
وزيرة الشؤون الإجتماعية: الحرمان لا دين له ولا طائفة
أخبار لبنان
15:02
وزيرة الشؤون الإجتماعية: الحرمان لا دين له ولا طائفة
0
أمن وقضاء
14:41
الجيش: توقيف مواطن لارتكابه جرائم مختلفة منها تعاطي وترويج المخدرات
أمن وقضاء
14:41
الجيش: توقيف مواطن لارتكابه جرائم مختلفة منها تعاطي وترويج المخدرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من طرابلس للزرارية مرورًا ببيروت… إرادة الحياة أقوى من الحروب والأزمات
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من طرابلس للزرارية مرورًا ببيروت… إرادة الحياة أقوى من الحروب والأزمات
0
رياضة
13:36
الرياضة للجميع من عاليه إلى بيروت: ننتظركم!
رياضة
13:36
الرياضة للجميع من عاليه إلى بيروت: ننتظركم!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
01:49
الزميلة آمال شحادة: هجمات الجيش الإسرائيليّ التي وُصفت بغير الاعتيادية وصل صداها الى بلدات الشمال الإسرائيليّ وأدت الى اهتزاز المنازل الإسرائيلية عند خط التماس
آخر الأخبار
01:49
الزميلة آمال شحادة: هجمات الجيش الإسرائيليّ التي وُصفت بغير الاعتيادية وصل صداها الى بلدات الشمال الإسرائيليّ وأدت الى اهتزاز المنازل الإسرائيلية عند خط التماس
0
خبر عاجل
2025-06-23
رويترز: قطر تقول إنها تحتفظ بحقها في الرد بعد الهجوم الإيراني
خبر عاجل
2025-06-23
رويترز: قطر تقول إنها تحتفظ بحقها في الرد بعد الهجوم الإيراني
0
أخبار لبنان
02:19
التفاصيل عن الاعتداءات الاسرائيلية من النبطية
أخبار لبنان
02:19
التفاصيل عن الاعتداءات الاسرائيلية من النبطية
0
أمن وقضاء
2025-08-29
بسبب أعمال تعبيد... تدابير سير لمدة 3 أيام في محلة الجعيتاوي - الأشرفية
أمن وقضاء
2025-08-29
بسبب أعمال تعبيد... تدابير سير لمدة 3 أيام في محلة الجعيتاوي - الأشرفية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من طرابلس للزرارية مرورًا ببيروت… إرادة الحياة أقوى من الحروب والأزمات
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من طرابلس للزرارية مرورًا ببيروت… إرادة الحياة أقوى من الحروب والأزمات
0
رياضة
13:36
الرياضة للجميع من عاليه إلى بيروت: ننتظركم!
رياضة
13:36
الرياضة للجميع من عاليه إلى بيروت: ننتظركم!
0
علوم وتكنولوجيا
13:35
الموز فات على الذكاء الإصطناعي… شو قصة Nano Banana؟
علوم وتكنولوجيا
13:35
الموز فات على الذكاء الإصطناعي… شو قصة Nano Banana؟
0
أخبار دولية
13:33
فرنسا تتحضر للحرب!
أخبار دولية
13:33
فرنسا تتحضر للحرب!
0
أخبار دولية
13:33
الكرملين: الأوروبيون يعرقلون جهود ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا
أخبار دولية
13:33
الكرملين: الأوروبيون يعرقلون جهود ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا
0
أخبار دولية
13:30
المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يستمر في رسم خطط الهجوم على غزة... هذه التفاصيل
أخبار دولية
13:30
المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يستمر في رسم خطط الهجوم على غزة... هذه التفاصيل
0
أخبار دولية
13:28
بين تأكيد إسرائيل وصمت حماس...حقيقة مقتل أبو عبيدة رهن الساعات المقبلة
أخبار دولية
13:28
بين تأكيد إسرائيل وصمت حماس...حقيقة مقتل أبو عبيدة رهن الساعات المقبلة
0
أمن وقضاء
13:14
النازحون السوريون يعودون بأعداد كبيرة إلى بلادهم... صفوف طويلة من الحافلات على الحدود
أمن وقضاء
13:14
النازحون السوريون يعودون بأعداد كبيرة إلى بلادهم... صفوف طويلة من الحافلات على الحدود
0
أخبار دولية
13:07
مطالبات إسرائيلية للإبقاء على إحتلال التلال الخمس…
أخبار دولية
13:07
مطالبات إسرائيلية للإبقاء على إحتلال التلال الخمس…
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
08:53
شام مصطفى البوبلي غادرت منزل زوجها إلى جهة مجهولة ولم تعد... هل تعرفون شيئًا عنها؟
أمن وقضاء
08:53
شام مصطفى البوبلي غادرت منزل زوجها إلى جهة مجهولة ولم تعد... هل تعرفون شيئًا عنها؟
2
أخبار لبنان
01:58
الجيش الإسرائيليّ: هجماتنا في جنوب لبنان استهدفت البنية التحتية السرية لـ”حزب الله”
أخبار لبنان
01:58
الجيش الإسرائيليّ: هجماتنا في جنوب لبنان استهدفت البنية التحتية السرية لـ”حزب الله”
3
خبر عاجل
09:07
وزير الدفاع الإسرائيلي: مقتل المتحدث بإسم الجناح العسكري لحماس
خبر عاجل
09:07
وزير الدفاع الإسرائيلي: مقتل المتحدث بإسم الجناح العسكري لحماس
4
أخبار دولية
13:33
فرنسا تتحضر للحرب!
أخبار دولية
13:33
فرنسا تتحضر للحرب!
5
أخبار دولية
00:39
“حماس” أكّدت مقتل قائدها العسكريّ في غزة
أخبار دولية
00:39
“حماس” أكّدت مقتل قائدها العسكريّ في غزة
6
خبر عاجل
06:49
نتنياهو: استهدفنا المتحدث باسم الجناح العسكريّ لـ"حماس" أبو عبيدة
خبر عاجل
06:49
نتنياهو: استهدفنا المتحدث باسم الجناح العسكريّ لـ"حماس" أبو عبيدة
7
خبر عاجل
00:46
سلسلة غارات استهدفت حرش علي الطاهر قرب النبطية
خبر عاجل
00:46
سلسلة غارات استهدفت حرش علي الطاهر قرب النبطية
8
خبر عاجل
08:09
بري: منفتحون لمناقشة مصير السلاح الذي هو شرفنا كلبنان في إطار حوار هادىء توافقي بما يفضي لصياغة إستراتيجية للأمن الوطني
خبر عاجل
08:09
بري: منفتحون لمناقشة مصير السلاح الذي هو شرفنا كلبنان في إطار حوار هادىء توافقي بما يفضي لصياغة إستراتيجية للأمن الوطني
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More