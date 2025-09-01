الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلوم: الدواء المنتهي الصلاحية بخطورة المزور ويهدد المريض والبيئة
أخبار لبنان
2025-09-01 | 00:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
سلوم: الدواء المنتهي الصلاحية بخطورة المزور ويهدد المريض والبيئة
اعتبر نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم في بيان ان "الدواء المنتهي الصلاحية لا يقل خطورة عن الدواء المزور ، وان إحجام بعض الشركات والمصانع عن استرجاعه بشكل كلي وتلفه خارج لبنان يؤدي الى اغراق الصيدليات بالدواء المنتهي الصلاحية، في ضوء منع الصيدليات من رميه او تلفه في أي مكان لخطورته على البيئة والسلامة العامة، الامر الذي يحول الصيدليات الى قنبلة موقوتة تهدد حياة المرضى".
ودعا "الشركات والمصانع، سيما البعض منها التي ما زالت تمتنع عن ذلك، الى تطبيق المادة ٥٣ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة التي تنص على استرجاع كل الادوية المنتهية الصلاحية حفاظًا على حياة المرضى، وترحيلها الى خارج لبنان لتلفها، بخاصة بعد صدور قرار مجلس الشورى بتاريخ 25/1/24 والذي أكد على أحقية وأهمية تطبيق هذا القانون ومندرجاته، في محصلة الدعوى المقدمة من نقابة صيادلة لبنان في وجه قرار وزارة الصحة السابقة، والتي أعاقت العمل بقانون المرتجعات لاسباب غير منطقية".
وأكد أن "لديه كامل الثقة بوزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين ووزيرة البيئة الدكتورة تمارة الزين اللذان لن يتوانيا عن أخذ أي خطوة تحفظ حياة المرضى والامن البيئي".
أخبار لبنان
الدواء
المنتهي
الصلاحية
بخطورة
المزور
ويهدد
المريض
والبيئة
التالي
حاصباني لبري: طرحك جاء متأخراً
الرهان على محاولة الحكومة حفظ ماء وجهها الوطني بالحد الأدنى (الأخبار)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-08-12
أمن الدولة تقفل مركزًا طبيًا مخالفًا في عكار وتضبط أدوية منتهية الصلاحية
أمن وقضاء
2025-08-12
أمن الدولة تقفل مركزًا طبيًا مخالفًا في عكار وتضبط أدوية منتهية الصلاحية
0
أخبار لبنان
2025-07-17
سلوم: اي حديث عن انقطاع بعض الادوية ليس مبرراً للمزورّ والنقابة ستلاحق المخالفين
أخبار لبنان
2025-07-17
سلوم: اي حديث عن انقطاع بعض الادوية ليس مبرراً للمزورّ والنقابة ستلاحق المخالفين
0
أخبار لبنان
2025-06-12
سلوم: مجلس نقابة الصيادلة يرفع الغطاء وسيحاسب داخليًا أي صيدلي أثبت تورطه في تهريب الدواء
أخبار لبنان
2025-06-12
سلوم: مجلس نقابة الصيادلة يرفع الغطاء وسيحاسب داخليًا أي صيدلي أثبت تورطه في تهريب الدواء
0
أخبار لبنان
2025-06-18
الأمن العام: السماح بمغادرة العرب والأجانب المنتهية صلاحية إقامتهم مجانًا
أخبار لبنان
2025-06-18
الأمن العام: السماح بمغادرة العرب والأجانب المنتهية صلاحية إقامتهم مجانًا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحف اليوم
05:29
رجي عن ترسيم الحدود مع سوريا: لبنان ينتظر أن تهتم الإدارة السورية الجديدة بهذا الملف
صحف اليوم
05:29
رجي عن ترسيم الحدود مع سوريا: لبنان ينتظر أن تهتم الإدارة السورية الجديدة بهذا الملف
0
أخبار لبنان
05:16
جابر وقع مرسوم المنحة المالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وشهداء الجيش عن شهر آب
أخبار لبنان
05:16
جابر وقع مرسوم المنحة المالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وشهداء الجيش عن شهر آب
0
أخبار لبنان
05:14
مكي اطلع الرئيس عون على خطة "إعادة تكوين الدولة 2030": لإدارة حديثة وعقد اجتماعي جديد
أخبار لبنان
05:14
مكي اطلع الرئيس عون على خطة "إعادة تكوين الدولة 2030": لإدارة حديثة وعقد اجتماعي جديد
0
أمن وقضاء
04:56
وفاة شاب إثر حادث سير على الطريق البحري في المنية
أمن وقضاء
04:56
وفاة شاب إثر حادث سير على الطريق البحري في المنية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:06
رابطة من العلماء: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة
أخبار دولية
05:06
رابطة من العلماء: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة
0
آخر الأخبار
04:12
وزير التنمية الإدارية فادي مكي من قصر بعبدا: نعلن انطلاق عملية وضع خطة شاملة لاصلاح القطاع العام وانطلاق العملية من عند أعلى سلطة في الدولة أي رئيس الجمهورية يؤكد رعايته لها
آخر الأخبار
04:12
وزير التنمية الإدارية فادي مكي من قصر بعبدا: نعلن انطلاق عملية وضع خطة شاملة لاصلاح القطاع العام وانطلاق العملية من عند أعلى سلطة في الدولة أي رئيس الجمهورية يؤكد رعايته لها
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-21
الرئيس جوزاف عون يرفض الضغوط الزمنية بشأن سلاح الحزب
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-21
الرئيس جوزاف عون يرفض الضغوط الزمنية بشأن سلاح الحزب
0
آخر الأخبار
2025-08-08
وزارة الصحة في غزة: وفاة 4 بينهم طفلان بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2025-08-08
وزارة الصحة في غزة: وفاة 4 بينهم طفلان بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:52
النائب أنطوان حبشي للـLBCI: أريد من الجيش اللبناني أن يعامل حزب الله كما يعامل أي مواطن لبناني
آخر الأخبار
03:52
النائب أنطوان حبشي للـLBCI: أريد من الجيش اللبناني أن يعامل حزب الله كما يعامل أي مواطن لبناني
0
أخبار دولية
03:21
بوتين يشارك في قمة منظمة شنغهاي: هذه القمة تكسر الأحادية
أخبار دولية
03:21
بوتين يشارك في قمة منظمة شنغهاي: هذه القمة تكسر الأحادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من طرابلس للزرارية مرورًا ببيروت… إرادة الحياة أقوى من الحروب والأزمات
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من طرابلس للزرارية مرورًا ببيروت… إرادة الحياة أقوى من الحروب والأزمات
0
رياضة
13:36
الرياضة للجميع من عاليه إلى بيروت: ننتظركم!
رياضة
13:36
الرياضة للجميع من عاليه إلى بيروت: ننتظركم!
0
علوم وتكنولوجيا
13:35
الموز فات على الذكاء الإصطناعي… شو قصة Nano Banana؟
علوم وتكنولوجيا
13:35
الموز فات على الذكاء الإصطناعي… شو قصة Nano Banana؟
0
أخبار دولية
13:33
فرنسا تتحضر للحرب!
أخبار دولية
13:33
فرنسا تتحضر للحرب!
0
أخبار دولية
13:33
الكرملين: الأوروبيون يعرقلون جهود ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا
أخبار دولية
13:33
الكرملين: الأوروبيون يعرقلون جهود ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا
0
أخبار دولية
13:30
المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يستمر في رسم خطط الهجوم على غزة... هذه التفاصيل
أخبار دولية
13:30
المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يستمر في رسم خطط الهجوم على غزة... هذه التفاصيل
0
أخبار دولية
13:28
بين تأكيد إسرائيل وصمت حماس...حقيقة مقتل أبو عبيدة رهن الساعات المقبلة
أخبار دولية
13:28
بين تأكيد إسرائيل وصمت حماس...حقيقة مقتل أبو عبيدة رهن الساعات المقبلة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
08:53
شام مصطفى البوبلي غادرت منزل زوجها إلى جهة مجهولة ولم تعد... هل تعرفون شيئًا عنها؟
أمن وقضاء
08:53
شام مصطفى البوبلي غادرت منزل زوجها إلى جهة مجهولة ولم تعد... هل تعرفون شيئًا عنها؟
2
أمن وقضاء
03:36
"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)
أمن وقضاء
03:36
"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)
3
أمن وقضاء
23:45
أدرعي: قضينا على أحد عناصر حزب الله في النبطية
أمن وقضاء
23:45
أدرعي: قضينا على أحد عناصر حزب الله في النبطية
4
أخبار لبنان
01:48
حاصباني لبري: طرحك جاء متأخراً
أخبار لبنان
01:48
حاصباني لبري: طرحك جاء متأخراً
5
أخبار دولية
13:33
فرنسا تتحضر للحرب!
أخبار دولية
13:33
فرنسا تتحضر للحرب!
6
خبر عاجل
09:07
وزير الدفاع الإسرائيلي: مقتل المتحدث بإسم الجناح العسكري لحماس
خبر عاجل
09:07
وزير الدفاع الإسرائيلي: مقتل المتحدث بإسم الجناح العسكري لحماس
7
خبر عاجل
06:49
نتنياهو: استهدفنا المتحدث باسم الجناح العسكريّ لـ"حماس" أبو عبيدة
خبر عاجل
06:49
نتنياهو: استهدفنا المتحدث باسم الجناح العسكريّ لـ"حماس" أبو عبيدة
8
أمن وقضاء
13:14
النازحون السوريون يعودون بأعداد كبيرة إلى بلادهم... صفوف طويلة من الحافلات على الحدود
أمن وقضاء
13:14
النازحون السوريون يعودون بأعداد كبيرة إلى بلادهم... صفوف طويلة من الحافلات على الحدود
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More