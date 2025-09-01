الأخبار
سقوط طائرة شراعية على شجرة صنوبر في جبل حريصا

أخبار لبنان
2025-09-01 | 15:08
سقوط طائرة شراعية على شجرة صنوبر في جبل حريصا
0min
سقوط طائرة شراعية على شجرة صنوبر في جبل حريصا

وقعت إصابتان طفيفتان جرّاء سقوط طائرة شراعية على شجرة صنوبر في جبل حريصا.

وكان يستقلّ الطائرة لبنانيّ وعراقيّ.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

طائرة

شراعية

صنوبر

حريصا

