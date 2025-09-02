تقرير لـBBC: تفاصيل الذكاء الاصطناعي والجثة المنسوبة للإمام موسى الصدر

كشفت BBC Eye عن معطيات جديدة في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر عام 1978، مستندة إلى صورة جثة التُقطت عام 2011 في مشرحة سرّية بطرابلس - ليبيا.



وأفاد الصحفي اللبناني-السويدي قاسم حمادة بأنه شاهد 17 جثة محفوظة بالتبريد، لكن واحدة فقط لفتت نظره بسبب الطول الاستثنائي، إذ بدا قريبا من طول الإمام الصدر المعروف (1.98 متر – 6 أقدام و5 إنشات).



كما لاحظ حمادة أن لون البشرة والشعر وملامح الوجه، رغم تحللها، لا تزال قريبة من شكل الإمام. أما الجمجمة فبدت مصابة إما بضربة قوية في الجبهة أو بطلقة فوق العين اليسرى، ما يعزز فرضية الاغتيال.



وقد خضعت صورة الجثة لفحص بخوارزمية Deep Face Recognition في جامعة برادفورد البريطانية.



ولدى مقارنتها بصور الإمام موسى الصدر في مراحل مختلفة من حياته، سجّلت الصورة نتيجة في الستينيات من 100، أي "احتمال مرتفع" لأن تكون الجثة له أو لأحد أقاربه المباشرين.



وأعيد الاختبار بمقارنة الصورة مع صور لـ6 أفراد من عائلة الصدر، ثم مع 100 صورة لرجال من الشرق الأوسط يشبهونه شكلياً.



وبحسب النتيجة، فإن صور العائلة أظهرت درجات تقارب أعلى بكثير من الصور العشوائية، فيما ظلّت أفضل نتيجة هي بين صورة الجثة وصور الإمام موسى الصدر نفسه.



وقد أشار التقرير إلى أن الجمجمة تحمل أثراً لإصابة قاتلة، ما يعزز فرضية اغتياله.



كما كشف الصحفي اللبناني-السويدي قاسم حمادة أنه حصل على عيّنة شعر من الجثة في 2011، لكن هذه العينة ضاعت لاحقاً وفق رواية مكتب حركة أمل.



ورغم هذه النتائج، ينفي نجله السيّد صدر الدين الصدر وحركة "أمل" أن تكون الجثة تعود إليه، مؤكدين أنه لا يزال حياً في سجن ليبي، رغم عدم وجود أدلّة على ذلك.