الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تقرير لـBBC: تفاصيل الذكاء الاصطناعي والجثة المنسوبة للإمام موسى الصدر
أخبار لبنان
2025-09-02 | 01:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تقرير لـBBC: تفاصيل الذكاء الاصطناعي والجثة المنسوبة للإمام موسى الصدر
كشفت BBC Eye عن معطيات جديدة في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر عام 1978، مستندة إلى صورة جثة التُقطت عام 2011 في مشرحة سرّية بطرابلس - ليبيا.
وأفاد الصحفي اللبناني-السويدي قاسم حمادة بأنه شاهد 17 جثة محفوظة بالتبريد، لكن واحدة فقط لفتت نظره بسبب الطول الاستثنائي، إذ بدا قريبا من طول الإمام الصدر المعروف (1.98 متر – 6 أقدام و5 إنشات).
كما لاحظ حمادة أن لون البشرة والشعر وملامح الوجه، رغم تحللها، لا تزال قريبة من شكل الإمام. أما الجمجمة فبدت مصابة إما بضربة قوية في الجبهة أو بطلقة فوق العين اليسرى، ما يعزز فرضية الاغتيال.
وقد خضعت صورة الجثة لفحص بخوارزمية Deep Face Recognition في جامعة برادفورد البريطانية.
ولدى مقارنتها بصور الإمام موسى الصدر في مراحل مختلفة من حياته، سجّلت الصورة نتيجة في الستينيات من 100، أي "احتمال مرتفع" لأن تكون الجثة له أو لأحد أقاربه المباشرين.
وأعيد الاختبار بمقارنة الصورة مع صور لـ6 أفراد من عائلة الصدر، ثم مع 100 صورة لرجال من الشرق الأوسط يشبهونه شكلياً.
وبحسب النتيجة، فإن صور العائلة أظهرت درجات تقارب أعلى بكثير من الصور العشوائية، فيما ظلّت أفضل نتيجة هي بين صورة الجثة وصور الإمام موسى الصدر نفسه.
وقد أشار التقرير إلى أن الجمجمة تحمل أثراً لإصابة قاتلة، ما يعزز فرضية اغتياله.
كما كشف الصحفي اللبناني-السويدي قاسم حمادة أنه حصل على عيّنة شعر من الجثة في 2011، لكن هذه العينة ضاعت لاحقاً وفق رواية مكتب حركة أمل.
ورغم هذه النتائج، ينفي نجله السيّد صدر الدين الصدر وحركة "أمل" أن تكون الجثة تعود إليه، مؤكدين أنه لا يزال حياً في سجن ليبي، رغم عدم وجود أدلّة على ذلك.
***للإطلاع على تقرير BBC،
إضغط هنا
.
أخبار لبنان
الجثة
موسى الصدر
الذكاء الاصطناعي
BBC
التالي
جدول جديد لأسعار المحروقات...
مصرف لبنان: أصدرنا التعميم 170 بهدف واضح وصريح
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-08-30
الرئيس عون في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر: ثابتون على نهجه في بناء لبنان العادل والموحد
أخبار لبنان
2025-08-30
الرئيس عون في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر: ثابتون على نهجه في بناء لبنان العادل والموحد
0
آخر الأخبار
2025-08-31
وزير الداخلية والبلديات: في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر يبقى حضوره الفكريّ والوطنيّ حاضرًا يضيء درب العدالة والوحدة
آخر الأخبار
2025-08-31
وزير الداخلية والبلديات: في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر يبقى حضوره الفكريّ والوطنيّ حاضرًا يضيء درب العدالة والوحدة
0
آخر الأخبار
2025-08-25
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: الامام موسى الصدر كان حريصًا على الوحدة الوطنية وهو أحدث تحولا جذريا في وضعنا وهو فاتح عهد المقاومة الإيمانية الحسينية في المنطقة
آخر الأخبار
2025-08-25
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: الامام موسى الصدر كان حريصًا على الوحدة الوطنية وهو أحدث تحولا جذريا في وضعنا وهو فاتح عهد المقاومة الإيمانية الحسينية في المنطقة
0
أخبار لبنان
2025-08-28
وزارتا الأشغال والتكنولوجيا تبحثان في سبل توظيف الذكاء الاصطناعي لتحديث العمل الإداري ودعم مشاريع البنى التحتية
أخبار لبنان
2025-08-28
وزارتا الأشغال والتكنولوجيا تبحثان في سبل توظيف الذكاء الاصطناعي لتحديث العمل الإداري ودعم مشاريع البنى التحتية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
05:12
أمن الدولة: توقيف شخصَين لترويجهما المخدرات على طريق عام رميش - عين إبل
أمن وقضاء
05:12
أمن الدولة: توقيف شخصَين لترويجهما المخدرات على طريق عام رميش - عين إبل
0
أخبار لبنان
05:05
قعقور وعبدالله وضو قدموا إقتراح قانون "العمل اللبناني"
أخبار لبنان
05:05
قعقور وعبدالله وضو قدموا إقتراح قانون "العمل اللبناني"
0
أخبار لبنان
04:22
توضيح من وزارة الإتصالات حول موضوع الترخيص لشركة "ستارلينك"
أخبار لبنان
04:22
توضيح من وزارة الإتصالات حول موضوع الترخيص لشركة "ستارلينك"
0
أمن وقضاء
04:14
توقيف أفراد عصابة سرقت الهواتف بأسلوب إحترافي عبر "الدليفري" والحوالات المزيفة بكمين محكم
أمن وقضاء
04:14
توقيف أفراد عصابة سرقت الهواتف بأسلوب إحترافي عبر "الدليفري" والحوالات المزيفة بكمين محكم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-02
مصرف لبنان يمنع تسديد أموال المودعين الناتجة عن دعاوى قضائية في الخارج
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-02
مصرف لبنان يمنع تسديد أموال المودعين الناتجة عن دعاوى قضائية في الخارج
0
اقتصاد
02:13
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:13
جدول جديد لأسعار المحروقات...
0
أمن وقضاء
2025-08-29
الأمن العام يضبط شاحنتين بلا بيانات جمركية عند مرفأ طرابلس
أمن وقضاء
2025-08-29
الأمن العام يضبط شاحنتين بلا بيانات جمركية عند مرفأ طرابلس
0
أخبار لبنان
2025-07-02
جابر بعد لقائه حاكم مصرف لبنان: لإحياء ملف المصارف وتحقيق العدالة في أموال المودعين
أخبار لبنان
2025-07-02
جابر بعد لقائه حاكم مصرف لبنان: لإحياء ملف المصارف وتحقيق العدالة في أموال المودعين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:34
صحافة العالم تتضامن مع الشهداء الصحافيين في غزة
أخبار دولية
13:34
صحافة العالم تتضامن مع الشهداء الصحافيين في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ماذا سيتعلم طلاب الرسميّ في الأيام الأربعة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ماذا سيتعلم طلاب الرسميّ في الأيام الأربعة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
معاناة على الحدود الشمالية والصيادون ممنوعون من البحر
تقارير نشرة الاخبار
13:10
معاناة على الحدود الشمالية والصيادون ممنوعون من البحر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
بين غياب الردع وقلة الوعي… حوادث السير تحوّل الطرقات إلى مقابر
تقارير نشرة الاخبار
13:10
بين غياب الردع وقلة الوعي… حوادث السير تحوّل الطرقات إلى مقابر
0
أخبار دولية
13:05
ورقة إسرائيلية تقترح مراحل لنزع سلاح حزب الله مقابل انسحابات وتسويات برعاية أميركية
أخبار دولية
13:05
ورقة إسرائيلية تقترح مراحل لنزع سلاح حزب الله مقابل انسحابات وتسويات برعاية أميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
جلسة الجمعة في موعدها والثنائي مشارك حتى الان
تقارير نشرة الاخبار
13:00
جلسة الجمعة في موعدها والثنائي مشارك حتى الان
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 01-09-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 01-09-2025
0
أخبار دولية
08:02
إجتماع للمجلس الأمني الإسرائيلي المصغر... وهذا ما جرى بحثه
أخبار دولية
08:02
إجتماع للمجلس الأمني الإسرائيلي المصغر... وهذا ما جرى بحثه
0
أخبار لبنان
07:05
بو صعب إلتقى بري: التطبيق الكامل لدستور الطائف قد يكون الحل الأفضل
أخبار لبنان
07:05
بو صعب إلتقى بري: التطبيق الكامل لدستور الطائف قد يكون الحل الأفضل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
01:52
مصرف لبنان: أصدرنا التعميم 170 بهدف واضح وصريح
اقتصاد
01:52
مصرف لبنان: أصدرنا التعميم 170 بهدف واضح وصريح
2
اقتصاد
02:13
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:13
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أمن وقضاء
11:00
أعمال تعبيد على أوتوستراد المنصف – نهر إبراهيم وتحويل السير إلى الطريق البحرية حتى 9 أيلول
أمن وقضاء
11:00
أعمال تعبيد على أوتوستراد المنصف – نهر إبراهيم وتحويل السير إلى الطريق البحرية حتى 9 أيلول
4
أخبار لبنان
12:04
وزارة الداخلية عدلت بعض أحكام القرار المتعلق بتحديد توقيت سير الشاحنات
أخبار لبنان
12:04
وزارة الداخلية عدلت بعض أحكام القرار المتعلق بتحديد توقيت سير الشاحنات
5
أخبار دولية
04:04
بتهمة إهانة النبي محمد... حشد غاضب في نيجيريا يحرق امرأة حتى الموت
أخبار دولية
04:04
بتهمة إهانة النبي محمد... حشد غاضب في نيجيريا يحرق امرأة حتى الموت
6
أخبار لبنان
06:09
الرئيس عون: نعمل على تحديث أجهزة "السكانر" في الجمارك وتشديد ضبط الحدود
أخبار لبنان
06:09
الرئيس عون: نعمل على تحديث أجهزة "السكانر" في الجمارك وتشديد ضبط الحدود
7
أخبار دولية
13:05
ورقة إسرائيلية تقترح مراحل لنزع سلاح حزب الله مقابل انسحابات وتسويات برعاية أميركية
أخبار دولية
13:05
ورقة إسرائيلية تقترح مراحل لنزع سلاح حزب الله مقابل انسحابات وتسويات برعاية أميركية
8
موضة وجمال
06:00
ساندي تابت تُرزق بمولودتها الأولى: "أهلًا بك في هذا العالم يا أميرتي" (صور)
موضة وجمال
06:00
ساندي تابت تُرزق بمولودتها الأولى: "أهلًا بك في هذا العالم يا أميرتي" (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More