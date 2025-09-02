الحجار: لن نرضى بان يتم العبور في لبنان لاي عمليات تهريب مخدرات

كشف وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عن ضبط اكبر كمية كوكايين تم تهريبها إلى لبنان خلال السنوات الاخيرة, في عملية امنية نُفّذت بناءً على معلومات دقيقة وردت الى لبنان من وزارة الداخلية السعودية.



وطمأن الحجار اللبنانيين وكل الدول الصديقة بالقول: "لن نرضى بان يتم العبور في لبنان لاي عمليات تهريب مخدرات سواء تجاه الداخل اللبناني او باتجاه اي دولة صديقة".