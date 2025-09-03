محمد خواجة للـLBCI: لن ننقاش خطة الجيش... وهذا ما قاله عن المشاركة في جلسة مجلس الوزراء





وعن جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة لعرض ومناقشة خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، قال خواجة في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "اذا اقتصرت الجلسة على الخطة التي سيقدمها الجيش لحصر السلاح بيد الدولة فسنقاطع. أما اذا جاءت خطة الجيش ضمن جدول أعمال "حقيقي" فسنحضر".



وأضاف: "نحن لن ننقاش خطة الجيش، ووزراؤنا إذا حضروا سيراقبون الجو وطبيعة هذه الخطة وبناء عليه يبنى على الشيء مقتضاه".



أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة أن القناة مع بعبدا ليست مقطوعة.وعن جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة لعرض ومناقشة خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، قال خواجة في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "اذا اقتصرت الجلسة على الخطة التي سيقدمها الجيش لحصر السلاح بيد الدولة فسنقاطع. أما اذا جاءت خطة الجيش ضمن جدول أعمال "حقيقي" فسنحضر".وأضاف: "نحن لن ننقاش خطة الجيش، ووزراؤنا إذا حضروا سيراقبون الجو وطبيعة هذه الخطة وبناء عليه يبنى على الشيء مقتضاه".

ولاحقا، نشرت رئاسة مجلس الوزراء ملحقا بجدول أعمال جلسة الجمعة ويتضمن 4 بنود. وردا على ذلك، قال خواجة إن المشاركة في الجلسة "ليست محسومة وتحتاج الى نقاش".

وقال النائب محمد خواجة: "اللي بدو يناقش يروح يناقش، ولن نتعاطى "الا بندية" فالإيجابية التي أبديناها خلال الأشهر الماضية فُهمت ضعفا".



واعتبر أن الحكومة في جلستَي 5 و7 آب أعطت هدية مجانية للأميركي والإسرائيلي. وقال: "ليس صحيحا أن الورقة الأميركية أصبحت لبنانية. فليقل لنا الرئيس نواف سلام ما هي النقاط التي أصبحت لبنانية؟".

وأكد خواجة أنهم ملتزمون باتفاق 27 تشرين الثاني، لافتا الى أن "الاسرائيلي والأميركي وبعض الغيارى علينا يريدون اتفاقا آخر واعتبروا أن هذا الاتفاق لا يكفي".



وقال: "نحن أبدينا الكثير من المرونة في الميدان والسياسة". وشدد على أن"المقاومة نفذت كل ما عليها".