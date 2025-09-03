الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
محمد خواجة للـLBCI: لن ننقاش خطة الجيش... وهذا ما قاله عن المشاركة في جلسة مجلس الوزراء
أخبار لبنان
2025-09-03 | 04:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
محمد خواجة للـLBCI: لن ننقاش خطة الجيش... وهذا ما قاله عن المشاركة في جلسة مجلس الوزراء
أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة أن القناة مع بعبدا ليست مقطوعة.
وعن جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة لعرض ومناقشة خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، قال خواجة في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "اذا اقتصرت الجلسة على الخطة التي سيقدمها الجيش لحصر السلاح بيد الدولة فسنقاطع. أما اذا جاءت خطة الجيش ضمن جدول أعمال "حقيقي" فسنحضر".
وأضاف: "نحن لن ننقاش خطة الجيش، ووزراؤنا إذا حضروا سيراقبون الجو وطبيعة هذه الخطة وبناء عليه يبنى على الشيء مقتضاه".
ولاحقا، نشرت رئاسة مجلس الوزراء ملحقا بجدول أعمال جلسة الجمعة ويتضمن 4 بنود. وردا على ذلك، قال خواجة إن المشاركة في الجلسة "ليست محسومة وتحتاج الى نقاش".
وقال النائب محمد خواجة: "اللي بدو يناقش يروح يناقش، ولن نتعاطى "الا بندية" فالإيجابية التي أبديناها خلال الأشهر الماضية فُهمت ضعفا".
واعتبر أن الحكومة في جلستَي 5 و7 آب أعطت هدية مجانية للأميركي والإسرائيلي. وقال: "ليس صحيحا أن الورقة الأميركية أصبحت لبنانية. فليقل لنا الرئيس نواف سلام ما هي النقاط التي أصبحت لبنانية؟".
وأكد خواجة أنهم ملتزمون باتفاق 27 تشرين الثاني، لافتا الى أن "الاسرائيلي والأميركي وبعض الغيارى علينا يريدون اتفاقا آخر واعتبروا أن هذا الاتفاق لا يكفي".
وقال: "نحن أبدينا الكثير من المرونة في الميدان والسياسة". وشدد على أن"المقاومة نفذت كل ما عليها".
أخبار لبنان
خواجة
للـLBCI:
ننقاش
الجيش...
المشاركة
الوزراء
التالي
نشاط ملحوظ خلال آب ضمن حركة مطار بيروت
بهاء الحريري: تسليم السلاح لن يكون ولن يُسمح بأن يكون سبباً لاندلاع حرب أهلية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-01
جابر أكد مشاركته في جلسة الحكومة المقبلة وهذا ما قاله عن اعادة أموال المودعين
أخبار لبنان
2025-09-01
جابر أكد مشاركته في جلسة الحكومة المقبلة وهذا ما قاله عن اعادة أموال المودعين
0
آخر الأخبار
03:15
النائب محمد خواجة للـLBCI: إذا اقتصرت الجلسة الحكومية كلها على مناقشة خطة الحصر فسنقاطعها وإذا ما أتت ضمن جدول أعمال فسنحضر الجلسة
آخر الأخبار
03:15
النائب محمد خواجة للـLBCI: إذا اقتصرت الجلسة الحكومية كلها على مناقشة خطة الحصر فسنقاطعها وإذا ما أتت ضمن جدول أعمال فسنحضر الجلسة
0
آخر الأخبار
03:27
النائب محمد خواجة للـLBCI: إذا سلّمنا السلاح ما الضامن أنّ الأمور ستُحلّ وسوريا مثالٌ
آخر الأخبار
03:27
النائب محمد خواجة للـLBCI: إذا سلّمنا السلاح ما الضامن أنّ الأمور ستُحلّ وسوريا مثالٌ
0
خبر عاجل
2025-08-07
وصول وزير العمل محمد حيدر المقرّب من ثنائي "أمل - حزب الله" الى القصر الجمهوري للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء
خبر عاجل
2025-08-07
وصول وزير العمل محمد حيدر المقرّب من ثنائي "أمل - حزب الله" الى القصر الجمهوري للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
08:25
جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه
اقتصاد
08:25
جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه
0
أخبار لبنان
08:17
إنارة نفقي الأوزاعي - خلدة ضمن مشروع وزارة الأشغال "لبنان على السكة"
أخبار لبنان
08:17
إنارة نفقي الأوزاعي - خلدة ضمن مشروع وزارة الأشغال "لبنان على السكة"
0
أخبار لبنان
08:14
الرئيس عون في ذكرى المولد النبوي: التمسك بالوحدة الوطنية والعيش المشترك أساس بناء لبنان
أخبار لبنان
08:14
الرئيس عون في ذكرى المولد النبوي: التمسك بالوحدة الوطنية والعيش المشترك أساس بناء لبنان
0
أخبار لبنان
08:11
قرار للمالية بتسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب عن بعض المخالفات
أخبار لبنان
08:11
قرار للمالية بتسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب عن بعض المخالفات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-08-29
الجيش: توضيح حول ما تتناوله وسائل الإعلام عن دور الجيش في المرحلة الحالية...
أمن وقضاء
2025-08-29
الجيش: توضيح حول ما تتناوله وسائل الإعلام عن دور الجيش في المرحلة الحالية...
0
منوعات
2025-04-02
في اليوم العالمي للتوحد... علامات خفية تشير إلى الإصابة غير المشخصة
منوعات
2025-04-02
في اليوم العالمي للتوحد... علامات خفية تشير إلى الإصابة غير المشخصة
0
اقتصاد
2025-05-05
وزير المالية غادر الى بغداد
اقتصاد
2025-05-05
وزير المالية غادر الى بغداد
0
حال الطقس
02:13
طقس صيفيّ ورطب يؤثر على لبنان...
حال الطقس
02:13
طقس صيفيّ ورطب يؤثر على لبنان...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
أخبار دولية
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
0
أخبار دولية
13:33
المرحلة الاولى من احتلال غزة انطلقت رغم الاحتجاجات
أخبار دولية
13:33
المرحلة الاولى من احتلال غزة انطلقت رغم الاحتجاجات
0
رياضة
13:25
رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية يرد على التوقيف الآسيوي الذي طاله
رياضة
13:25
رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية يرد على التوقيف الآسيوي الذي طاله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
في سجن روميه تعددت الاسباب والنتيجة واحدة اوضاع صحية غير مشرّفة
تقارير نشرة الاخبار
13:21
في سجن روميه تعددت الاسباب والنتيجة واحدة اوضاع صحية غير مشرّفة
0
أخبار لبنان
13:21
مبادرة "لا مزيد من الضحايا في الحضانات" بعد وفاة طفلة
أخبار لبنان
13:21
مبادرة "لا مزيد من الضحايا في الحضانات" بعد وفاة طفلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
200,000 نازح سوريّ غادروا لبنان في الـ2025 !
تقارير نشرة الاخبار
13:20
200,000 نازح سوريّ غادروا لبنان في الـ2025 !
0
أخبار لبنان
13:20
الحجار: لن نرضى بان يتم العبور في لبنان لاي عمليات تهريب مخدرات
أخبار لبنان
13:20
الحجار: لن نرضى بان يتم العبور في لبنان لاي عمليات تهريب مخدرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
مصرف لبنان يعيد التذكير بالقرض الحسن..
تقارير نشرة الاخبار
13:17
مصرف لبنان يعيد التذكير بالقرض الحسن..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
جلسة مناقشة خطة الجيش قائمة حتى إشعار آخر
تقارير نشرة الاخبار
13:10
جلسة مناقشة خطة الجيش قائمة حتى إشعار آخر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
10:09
توضيح من قوى الأمن بشأن فيديو السجين المسنّ في سجن رومية..
أمن وقضاء
10:09
توضيح من قوى الأمن بشأن فيديو السجين المسنّ في سجن رومية..
2
اسرار
23:37
أسرار الصحف المحلية ٣-٩-٢٠٢٥
اسرار
23:37
أسرار الصحف المحلية ٣-٩-٢٠٢٥
3
أخبار لبنان
04:11
بهاء الحريري: تسليم السلاح لن يكون ولن يُسمح بأن يكون سبباً لاندلاع حرب أهلية
أخبار لبنان
04:11
بهاء الحريري: تسليم السلاح لن يكون ولن يُسمح بأن يكون سبباً لاندلاع حرب أهلية
4
أمن وقضاء
06:16
حوادث السير "بالجملة"... إليكم حصيلة صباح اليوم
أمن وقضاء
06:16
حوادث السير "بالجملة"... إليكم حصيلة صباح اليوم
5
أخبار دولية
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
أخبار دولية
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
6
أمن وقضاء
07:22
نوال مفقودة... قوى الأمن تعمّم صورتها
أمن وقضاء
07:22
نوال مفقودة... قوى الأمن تعمّم صورتها
7
أخبار لبنان
02:24
جولة لوفد وزاري وأمني على المعابر الحدودية الشمالية
أخبار لبنان
02:24
جولة لوفد وزاري وأمني على المعابر الحدودية الشمالية
8
أخبار دولية
05:04
إسرائيل تطلق قمرا تجسسيا جديدا... كاتس: "هذه رسالة إلى كل أعدائنا... نحن نراقبكم"
أخبار دولية
05:04
إسرائيل تطلق قمرا تجسسيا جديدا... كاتس: "هذه رسالة إلى كل أعدائنا... نحن نراقبكم"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More