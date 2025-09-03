الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الوفاء للمقاومة: قرار الحكومة بشأن سلاح المقاومة غير وطني والخضوع للإملاءات الخارجية يهدّد الاستقرار
أخبار لبنان
2025-09-03 | 08:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
الوفاء للمقاومة: قرار الحكومة بشأن سلاح المقاومة غير وطني والخضوع للإملاءات الخارجية يهدّد الاستقرار
عقدت كتلة الوفاء للمقاومة جلستها الدورية برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها، وتم التداول في قضايا وشؤون سياسية ونيابية عدة تتصل بلبنان وفلسطين والمنطقة.
وصدر بيان، بارك للبشرية جمعاء، وللمسلمين خصوصا، بالمولد النبوي الشريف جاء فيه: "العدو الصهيوني لا يزال يوغل في ممارسة عدوانه الإجرامي المتوحش، وحرب الابادة الجماعية عبر التجويع والقتل والتدمير ضد قطاع غزة وأبنائه، ويزخم استعداداته وخططه لاحتلال مدينة غزة، ويعلن وزير خارجيته أنَّ كيان العدو الغاصب يستعد أيضا لإعلان ضم الضفة الغربية، فيما تخوض فصائل المقاومة الفلسطينية، وفي طليعتها حركة "حماس" ملحمة باسلة ضد العدو الصهيوني وتنزل بقواته الخسائر الفادحة لتؤكد بذلك ثبات المجاهدين وبطولاتهم وقوة فعاليّتهم في الميدان، ويبقى صمود اهل غزة وصبرهم وثباتهم الأمثولة الأعظم على مر الزمن".
أضاف البيان :" في ظل الخذلان المخزي، وشراكة الادارة الاميركية الكاملة للعدو الصهيوني في حرب الابادة والتوحش على غزة، ومع غياب اي دور دولي أو إسلامي أو عربي فاعل لوقف هذه الابادة الموصوفة لاهلنا، يبقى هناك نموذج إباء يقدمه اليمن الأبي، الذي ثبت في موقفه وموقعه المدافع المساند لفلسطين وغزة ليغسل العار عن وجه الامة، وليحفظ ما تبقى لها وللعروبة من كرامة وموقف.
لقد قدم اليمن بالأمس ايمانا واحتسابا ودفاعا عن الامة اغلى كوكبة من القادة وعلى رأسهم رئيس الوزراء احمد غالب الرهوي، وعددا من الوزراء والمسؤولين الآخرين الذين ارتقوا شهداء إثر غارات صهيونية اجرامبة على صنعاء العاصمة".
وثمنت "الكتلة" "التضحيات الجسيمة الغالية التي يقدمها اليمن انتصارا لقضايا الامة وكرامتها في فلسطين، فإنها تتقدم من القيادة اليمنية وعلى رأسها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والإخوة المسؤولين والشعب اليمني الشجاع والمضحي وعوائل الشهداء باسمى ايات التبريك والعزاء، وترفع اكف الدعاء ان يحفظ الله اليمن واهله عزيزا شامخا مصانا منتصرا".
وحول جملة من المستجدات والتطورات والشؤون السياسية والنيابية الأخيرة، سجلت الكتلة ما يلي:
بداية وأولا، تثبت المواقف المتتالية لقادة العدو فضلا عن داعميه الاميركيين وكل الجهات الدولية الضامنة بما لا يدع مجالا للشك انه مصمم على عدم تنفيذ اي التزام من موجبات اتفاقه مع الدولة اللبنانية الذي أعلن في 27/11/2024، سواء لجهة وقف الأعمال العدائية والانسحاب من النقاط المحتلة التي زاد عددها، او لوقف جرائم الاغتيالات واعتداءات القصف والنسف والتدمير والانتهاكات اليومية للسيادة، كما انه ملتزم الابتزاز والسخرية إزاء أي اجراء تتخذه الحكومة اللبنانية حتى ولو من قبيل موافقتها وتبنيها للورقة الاميركية لحصر السلاح المعروفة بورقة طوم باراك، الذي بلغ صلفه حدا يتبجح فيه بسقوط حدود سايكس بيكو، معطيا الضوء الأخضر لاسرائيل بانها تستطيع ان تفعل ما تشاء، حيث تشاء وقت تشاء دفاعا عن كيانها وأمنها ومصالحها.
إزاء كل ذلك، فان من موجبات الدفاع عن لبنان وحفظ السيادة الوطنية ان تراجع السلطة حساباتها وتتوقف عن تقديم هدايا مجانية للعدو وتتراجع عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني في موضوع سلاح المقاومة وتمتنع عن الخطط المزمع تمريرها بهذا الصدد، وتعود للاحتكام إلى منطق التفاهم والحوار الذي دعا اليه دولة الرئيس نبيه بري في محاولة منه لإيجاد مخرج للمأزق الذي أوقعت الحكومة نفسها والبلاد فيه نتيجة انصياعها للإملاءات الخارجية.
ثانيا، ان امام الحكومة سلسلة طويلة من الاستحقاقات المهمة في ظل التحديات الاستراتيجية الراهنة، ويأتي في طليعتها المبادرة إلى ترميم ما صدعته من وحدة وطنية نتيجة تورطها بالقرار الخطيئة الذي يهدّد الاستقرار، وكذلك الشروع في إعادة إعمار وترميم ما هدمته الحرب العدوانية الاسرائيلية الأخيرة والقيام بواجباتها تجاه المواطنين والمتضررين.
لذلك فان كتلة الوفاء للمقاومة تدعو الحكومة إلى تطبيق ما التزمت به في بيانها الوزاري لجهة إعادة الإعمار من خلال تضمين موازنتها للعام 2026 اعتماداتٍ مالية واضحة تغطي أعباء هذا الواجب وتلبي حاجات اهلنا في هذا المجال.
ثالثا، يجب على الحكومة أن تغادر مساحة الإرباك والعجز التي تراوح فيها، من ناحية الالتزامات التي تعهدت في بيانها الوزاري معالجتها لتخفيف معاناة اللبنانيين المعيشية والاقتصادية، وكذلك من ناحية التزامها تنفيذ اتفاق الطائف، بشكل كلي متكامل دون انتقاء وإساءة تفسير، وإنه لمن المضحك المبكي أن تبدأ انبعاثات روائح الفساد من حكومة تدعي الإنقاذ والإصلاح، وأن تظهر الحكومة في حال شلل، إلا حين يتعلق الأمر بالإنصياع للإملاءات الخارجية".
أخبار لبنان
للمقاومة:
الحكومة
المقاومة
والخضوع
للإملاءات
الخارجية
يهدّد
الاستقرار
التالي
أدرعي: هاجمنا موقعًا يستخدمه حزب الله لإنتاج وسائل لإعادة بناء قدراته العسكرية في جنوب لبنان
الرئيس سلام نعى الرفاعي: ترك اثراً مضيئاً على مستوى وطن
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-08-07
الوفاء للمقاومة: الحكومة انساقت وراء الإملاءات الأميركية ومحاولات نزع سلاح المقاومة خدمة مجانية لإسرائيل
أخبار لبنان
2025-08-07
الوفاء للمقاومة: الحكومة انساقت وراء الإملاءات الأميركية ومحاولات نزع سلاح المقاومة خدمة مجانية لإسرائيل
0
أخبار لبنان
2025-08-21
"الوفاء للمقاومة": للتراجع عن قرار سحب سلاح المقاومة
أخبار لبنان
2025-08-21
"الوفاء للمقاومة": للتراجع عن قرار سحب سلاح المقاومة
0
أخبار لبنان
2025-08-22
رعد استقبل مستشار رئيس الجمهورية في مكتب كتلة الوفاء للمقاومة في الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
2025-08-22
رعد استقبل مستشار رئيس الجمهورية في مكتب كتلة الوفاء للمقاومة في الضاحية الجنوبية
0
أخبار لبنان
2025-06-18
نواب كتلة الوفاء للمقاومة طالبوا بمساءلة رجي…
أخبار لبنان
2025-06-18
نواب كتلة الوفاء للمقاومة طالبوا بمساءلة رجي…
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:30
تعميم صورة عراقي يعاني من الزهايمر غادر منزله في سد البوشرية ولم يعد
أخبار لبنان
11:30
تعميم صورة عراقي يعاني من الزهايمر غادر منزله في سد البوشرية ولم يعد
0
أخبار لبنان
11:26
وزارة المال أعلنت الإنتهاء من أعمال الربط الإلكتروني بينها ووزارة العمل وجابر إستقبل وفدًا من المقاصد
أخبار لبنان
11:26
وزارة المال أعلنت الإنتهاء من أعمال الربط الإلكتروني بينها ووزارة العمل وجابر إستقبل وفدًا من المقاصد
0
أخبار لبنان
11:08
الرئيس عون هنأ بذكرى المولد النبوي وأجرى لقاءات...
أخبار لبنان
11:08
الرئيس عون هنأ بذكرى المولد النبوي وأجرى لقاءات...
0
أمن وقضاء
10:23
مصلحة الإقتصاد جنوبًا: 5 محاضر ضبط في حق أصحاب مولدات خالفوا التسعيرة الرسمية
أمن وقضاء
10:23
مصلحة الإقتصاد جنوبًا: 5 محاضر ضبط في حق أصحاب مولدات خالفوا التسعيرة الرسمية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:40
ماركو روبيو في المكسيك لنقل المطالب الأميركية
أخبار دولية
08:40
ماركو روبيو في المكسيك لنقل المطالب الأميركية
0
أخبار لبنان
08:44
الرئيس سلام نعى الرفاعي: ترك اثراً مضيئاً على مستوى وطن
أخبار لبنان
08:44
الرئيس سلام نعى الرفاعي: ترك اثراً مضيئاً على مستوى وطن
0
أخبار لبنان
04:10
ملحق بجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الجمعة
أخبار لبنان
04:10
ملحق بجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الجمعة
0
أخبار لبنان
11:08
الرئيس عون هنأ بذكرى المولد النبوي وأجرى لقاءات...
أخبار لبنان
11:08
الرئيس عون هنأ بذكرى المولد النبوي وأجرى لقاءات...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:27
وزير الصناعة: تنظيم "معرض الصناعات اللبنانية 2025"
أخبار لبنان
07:27
وزير الصناعة: تنظيم "معرض الصناعات اللبنانية 2025"
0
أخبار لبنان
06:57
المطارنة الموارنة: فرصة دولية لاستعادة السيادة والتواصل مع دمشق
أخبار لبنان
06:57
المطارنة الموارنة: فرصة دولية لاستعادة السيادة والتواصل مع دمشق
0
أخبار لبنان
06:36
الوزير حيدر ترأس اجتماعا للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال: حمايتهم مبدأ أساسي
أخبار لبنان
06:36
الوزير حيدر ترأس اجتماعا للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال: حمايتهم مبدأ أساسي
0
أخبار دولية
06:26
الخطط الإسرائيلية للهجوم على مدينة غزة وتحركات في القدس
أخبار دولية
06:26
الخطط الإسرائيلية للهجوم على مدينة غزة وتحركات في القدس
0
أخبار دولية
04:38
اسرائيل: اعتراض صاروخ أُطلِقَ من اليمن
أخبار دولية
04:38
اسرائيل: اعتراض صاروخ أُطلِقَ من اليمن
0
أخبار لبنان
04:13
محمد خواجة للـLBCI: لن ننقاش خطة الجيش... وهذا ما قاله عن المشاركة في جلسة مجلس الوزراء
أخبار لبنان
04:13
محمد خواجة للـLBCI: لن ننقاش خطة الجيش... وهذا ما قاله عن المشاركة في جلسة مجلس الوزراء
0
أخبار دولية
00:26
الرئيس الصينيّ: نهضة الأمة الصينية لا يمكن إيقافها
أخبار دولية
00:26
الرئيس الصينيّ: نهضة الأمة الصينية لا يمكن إيقافها
0
أخبار دولية
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
أخبار دولية
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
0
أخبار دولية
13:33
المرحلة الاولى من احتلال غزة انطلقت رغم الاحتجاجات
أخبار دولية
13:33
المرحلة الاولى من احتلال غزة انطلقت رغم الاحتجاجات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
09:19
توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان
أمن وقضاء
09:19
توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان
2
اسرار
23:37
أسرار الصحف المحلية ٣-٩-٢٠٢٥
اسرار
23:37
أسرار الصحف المحلية ٣-٩-٢٠٢٥
3
أمن وقضاء
09:32
أمن الدولة تكشف تهرّباً مالياً بمئات آلاف الدولارات نتيجة الإهمال في مرفأ بيروت
أمن وقضاء
09:32
أمن الدولة تكشف تهرّباً مالياً بمئات آلاف الدولارات نتيجة الإهمال في مرفأ بيروت
4
أمن وقضاء
07:22
نوال مفقودة... قوى الأمن تعمّم صورتها
أمن وقضاء
07:22
نوال مفقودة... قوى الأمن تعمّم صورتها
5
أمن وقضاء
06:16
حوادث السير "بالجملة"... إليكم حصيلة صباح اليوم
أمن وقضاء
06:16
حوادث السير "بالجملة"... إليكم حصيلة صباح اليوم
6
أخبار لبنان
04:11
بهاء الحريري: تسليم السلاح لن يكون ولن يُسمح بأن يكون سبباً لاندلاع حرب أهلية
أخبار لبنان
04:11
بهاء الحريري: تسليم السلاح لن يكون ولن يُسمح بأن يكون سبباً لاندلاع حرب أهلية
7
أخبار دولية
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
أخبار دولية
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
8
اقتصاد
08:25
جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه
اقتصاد
08:25
جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More