الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس عون اتصل بقائد "اليونيفيل" مديناً الاعتداء الإسرائيلي: إسرائيل ماضية في تحدي ارادة المجتمع الدولي
أخبار لبنان
2025-09-04 | 04:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الرئيس عون اتصل بقائد "اليونيفيل" مديناً الاعتداء الإسرائيلي: إسرائيل ماضية في تحدي ارادة المجتمع الدولي
أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً بقائد القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" الجنرال ديوداتو ابانيارا، مطمئنا الى سلامة العسكريين الدوليين الذين تعرضوا مع آلياتهم لاعتداء إسرائيلي من مسيرات ألقت قنابل في اتجاههم خلال قيامهم بواجبهم قرب بلدة مروحين في الجنوب في إزالة حواجز طرقية تعيق الوصول إلى مواقع "اليونيفيل" على الحدود.
وأبلغ الرئيس عون الجنرال ابانيارا ادانة لبنان لهذا الاعتداء الأخطر منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني الماضي، والذي وقع بعد أقل من أسبوع لتمديد مجلس الأمن الدولي ولاية "اليونيفيل" حتى نهاية العام ٢٠٢٧.
واعتبر أن "مثل هذه الاعتداءات تؤكد مرة جديدة أن إسرائيل ماضية في تحدي ارادة المجتمع الدولي الذي نادى قبل أيام معدودة بوقف الأعمال العدائية ضد لبنان وانسحاب القوات الاسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي تحتلها في الجنوب واعادة الأسرى اللبنانيين وتطبيق القرار ١٧٠١ تطبيقا كاملا".
وأشار إلى ان "أخطر ما في الاعتداء الأخير على الجنود الدوليين أن اسرائيل كانت على علم مسبق بعمل اليونيفيل في ازالة العوائق الطرقية في منطقة الخط الأزرق، ما يعني أن استهدافها القوة الدولية كان متعمداً وعن سابق تصور وتصميم، الأمر الذي يوجب تحركاً دولياً لإلزام إسرائيل على وضع حد لانتهاكاتها المتكررة لقرارات مجلس الأمن والحصانات الدولية المعطاة لعمل حفظة السلام في العالم، ولاسيما وأن الاعتداءات الاسرائيلية على المدن والقرى الجنوبية مستمرة بشكل دائم وهي توقع يومياً شهداء وجرحى وتستهدف سكاناً أمنين ومنازل ومنشآت مدنية".
أخبار لبنان
جوزاف عون
اليونيفيل
ديوداتو ابانيارا
الاعتداء الإسرائيلي
التالي
بالصور - إتلاف كمية كبيرة من الحشيشة وتفكيك الخيم الزراعية المخصصة لها في بلدة حورتعلا - بعلبك
غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:48
الرئيس عون اتصل بقائد "اليونيفيل" مديناً الاعتداء الإسرائيلي على القوات الدولية قرب مروحين: هذه الاعتداءات تؤكد مرة جديدة مضي إسرائيل في تحدي ارادة المجتمع الدولي الذي نادى قبل أيام بوقف الأعمال العدائية ضد لبنان
آخر الأخبار
04:48
الرئيس عون اتصل بقائد "اليونيفيل" مديناً الاعتداء الإسرائيلي على القوات الدولية قرب مروحين: هذه الاعتداءات تؤكد مرة جديدة مضي إسرائيل في تحدي ارادة المجتمع الدولي الذي نادى قبل أيام بوقف الأعمال العدائية ضد لبنان
0
أخبار لبنان
09:39
"الخارجية" تدين الاعتداءات الاسرائيلية المتكرّرة: نناشد المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقفها
أخبار لبنان
09:39
"الخارجية" تدين الاعتداءات الاسرائيلية المتكرّرة: نناشد المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقفها
0
أخبار لبنان
2025-08-19
الرئيس عون لقائد "اليونيفيل”: لبنان متمسّك ببقاء القوات الدولية في الجنوب
أخبار لبنان
2025-08-19
الرئيس عون لقائد "اليونيفيل”: لبنان متمسّك ببقاء القوات الدولية في الجنوب
0
أمن وقضاء
2025-06-13
الرئيس عون دعا المجتمع الدولي إلى التحرك فورًا لمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها
أمن وقضاء
2025-06-13
الرئيس عون دعا المجتمع الدولي إلى التحرك فورًا لمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
10:23
توقيف "PIPO" خلال ترويجه المخدّرات على متن سيارة في الغبيري
أمن وقضاء
10:23
توقيف "PIPO" خلال ترويجه المخدّرات على متن سيارة في الغبيري
0
أخبار لبنان
10:22
رجي في الدورة الـ164 لمجلس جامعة الدول العربية: قرار حصر السلاح سياديّ ونرفض أي تدخل خارجيّ في شأنه
أخبار لبنان
10:22
رجي في الدورة الـ164 لمجلس جامعة الدول العربية: قرار حصر السلاح سياديّ ونرفض أي تدخل خارجيّ في شأنه
0
أخبار لبنان
09:39
"الخارجية" تدين الاعتداءات الاسرائيلية المتكرّرة: نناشد المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقفها
أخبار لبنان
09:39
"الخارجية" تدين الاعتداءات الاسرائيلية المتكرّرة: نناشد المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقفها
0
خبر عاجل
09:28
تدابير سير تزامنا مع رالي لبنان الـ47
خبر عاجل
09:28
تدابير سير تزامنا مع رالي لبنان الـ47
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
05:00
بالصور - إتلاف كمية كبيرة من الحشيشة وتفكيك الخيم الزراعية المخصصة لها في بلدة حورتعلا - بعلبك
أمن وقضاء
05:00
بالصور - إتلاف كمية كبيرة من الحشيشة وتفكيك الخيم الزراعية المخصصة لها في بلدة حورتعلا - بعلبك
0
أخبار لبنان
05:16
وزير العمل: ما جدوى النقاش بسلاح وجد لمواجهة العدو؟
أخبار لبنان
05:16
وزير العمل: ما جدوى النقاش بسلاح وجد لمواجهة العدو؟
0
أخبار دولية
09:31
وفاة المصمم جورجيو أرماني
أخبار دولية
09:31
وفاة المصمم جورجيو أرماني
0
أخبار لبنان
2025-09-02
وزارة الشؤون الاجتماعية: الدفعات النقدية للمستفيدين من برنامج أمان تشهد تأخرًا
أخبار لبنان
2025-09-02
وزارة الشؤون الاجتماعية: الدفعات النقدية للمستفيدين من برنامج أمان تشهد تأخرًا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:27
وزير العمل: لا قرار حتى اللحظة بالانسحاب من الحكومة
أخبار لبنان
08:27
وزير العمل: لا قرار حتى اللحظة بالانسحاب من الحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
06:38
كاميرا الـLBCI تجول في الأنصارية بعد استهداف اسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
06:38
كاميرا الـLBCI تجول في الأنصارية بعد استهداف اسرائيلي
0
أخبار لبنان
05:16
وزير العمل: ما جدوى النقاش بسلاح وجد لمواجهة العدو؟
أخبار لبنان
05:16
وزير العمل: ما جدوى النقاش بسلاح وجد لمواجهة العدو؟
0
أخبار دولية
05:06
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: القرار بنشر قوات غربية في أوكرانيا لا يعود لروسيا
أخبار دولية
05:06
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: القرار بنشر قوات غربية في أوكرانيا لا يعود لروسيا
0
أخبار دولية
04:20
الصين ترد على ترامب: تطوير علاقاتنا الدبلوماسية لا يستهدف أي طرف ثالث
أخبار دولية
04:20
الصين ترد على ترامب: تطوير علاقاتنا الدبلوماسية لا يستهدف أي طرف ثالث
0
أخبار دولية
00:07
موسكو ترفض مناقشة "أيّ تدخل أجنبي" في أوكرانيا "أيا كان شكله"
أخبار دولية
00:07
موسكو ترفض مناقشة "أيّ تدخل أجنبي" في أوكرانيا "أيا كان شكله"
0
أمن وقضاء
15:45
12 غارة إسرائيلية على أطراف قرى الزهراني...
أمن وقضاء
15:45
12 غارة إسرائيلية على أطراف قرى الزهراني...
0
أخبار دولية
13:54
ثلاثمئة ألف حساب إلكتروني تضليلي يستهدف سوريا... والسلطات ترد من حلب
أخبار دولية
13:54
ثلاثمئة ألف حساب إلكتروني تضليلي يستهدف سوريا... والسلطات ترد من حلب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
معرض "صُنع من قلب لبنان 2025"... موعد مع التميز والإنتاج
تقارير نشرة الاخبار
13:51
معرض "صُنع من قلب لبنان 2025"... موعد مع التميز والإنتاج
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:55
توضيح لشركة طيران الشرق الأوسط بشأن أزمة المحركات والطائرات المستأجرة
أخبار لبنان
02:55
توضيح لشركة طيران الشرق الأوسط بشأن أزمة المحركات والطائرات المستأجرة
2
أخبار لبنان
06:43
للراغبين بالتقدم لامتحانات للحصول على رخصة سوق للدراجات... إليكم بيان هيئة إدارة السير
أخبار لبنان
06:43
للراغبين بالتقدم لامتحانات للحصول على رخصة سوق للدراجات... إليكم بيان هيئة إدارة السير
3
حال الطقس
00:27
مشمس إلى غائم جزئياً.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع
حال الطقس
00:27
مشمس إلى غائم جزئياً.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع
4
أمن وقضاء
07:04
توقيف عصابة لسرقة السيارات وتهريبها
أمن وقضاء
07:04
توقيف عصابة لسرقة السيارات وتهريبها
5
خبر عاجل
15:10
سلسلة غارات إسرائيلية على قرى جنوبية عدة بينها طير حرفا وعدلون والجبين وأنصارية
خبر عاجل
15:10
سلسلة غارات إسرائيلية على قرى جنوبية عدة بينها طير حرفا وعدلون والجبين وأنصارية
6
خبر عاجل
15:39
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا موقعًا للحزب في قرية أنصارية في جنوب لبنان تم استخدامه لتخزين آليات هندسية ومنصة صاروخية في منطقة الجبين
خبر عاجل
15:39
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا موقعًا للحزب في قرية أنصارية في جنوب لبنان تم استخدامه لتخزين آليات هندسية ومنصة صاروخية في منطقة الجبين
7
أمن وقضاء
04:50
غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
أمن وقضاء
04:50
غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
8
خبر عاجل
05:49
تدابير سير في شارعي ربيز والمقدسي - بيروت
خبر عاجل
05:49
تدابير سير في شارعي ربيز والمقدسي - بيروت
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More