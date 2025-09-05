الأخبار
تكريم طلاب محترف الفنون الأدائية في جامعة الروح القدس – الكسليك تحت إشراف وإدارة الفنان والمخرج المسرحي جورج خبّاز
أخبار لبنان
2025-09-05 | 10:04
تكريم طلاب محترف الفنون الأدائية في جامعة الروح القدس – الكسليك تحت إشراف وإدارة الفنان والمخرج المسرحي جورج خبّاز
نظّم قسم الفنون المسرحية والأدائية في كليّة الفنون والآداب في جامعة الروح القدس – الكسليك احتفالًا فنّيًا لتسليم الشهادات للمشاركين في ورشة "محترف الفنون الأدائية" التي أُنجزت تحت إشراف وإدارة الفنان والمخرج المسرحي الدكتور جورج خبّاز.
وشكّلت المناسبة محطة لتتويج جهود الطلاب على مدى فصلين جامعيين، أثمرت عرضًا مسرحيًا موسيقيًا استثنائيًا مستوحًى من رائعة الأدب الفرنسي البؤساء لفيكتور هوغو.
وشارك في العمل 27 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، في تجربة فنية وتربوية مكثفة هدفت إلى صقل مواهبهم وتعزيز قدراتهم الإبداعية.
تميّز العرض بمستوى احترافي عالٍ من حيث الإخراج، الأداء، تصميم الإضاءة والصوت، الأزياء، الديكور، والإعداد الموسيقي الحي، ما أضفى عليه طابعًا متكاملًا أبهر الحضور.
د. جبران
استُهل الاحتفال بكلمة لرئيسة قسم الفنون المسرحية والأدائية، الدكتورة لينا جبران، رحّبت فيها بالحضور وأكدت دور المسرح في بناء شخصية الإنسان جسديًا وفكريًا وروحيًا، مثمنةً دعم الجامعة وقيادتها لطاقات الطلاب، ومشيدةً بإشراف الدكتور جورج خبّاز.
عرض وثائقي وتفاعل جماهيري
تلا الكلمة عرض فيلم قصير تضمن لقطات من المسرحية، إلى جانب شهادات حيّة من الطلاب المشاركين وانطباعات الحضور، ما أضفى بعدًا تفاعليًا على الأمسية.
الأب المجبّر
ثم ألقى عميد كلية الفنون والآداب، الأب الدكتور فريد المجبّر، كلمة نوّه فيها بمحبّة خبّاز للجامعة وللرهبانية اللبنانية المارونية، مشيرًا إلى مبادرته بمنح راتبه كمنحة جامعية لطلاب الفنون الأدائية. وأكد أن "الفن الأصيل يعكس وجع المجتمع ويمثّل ضميره".
خباز
أما الدكتور جورج خبّاز فعبّر عن امتنانه للجامعة، معتبرًا أن هذا المشروع شكّل فرصة استثنائية لإطلاق نسخة جامعية خاصة من مسرحية Les Misérables، نفّذها الطلاب بمهنية عالية. ورأى أنّ هذه المبادرة يمكن أن تكون نواة لفرقة مسرحية جامعية تحمل اسم الجامعة وتستمر أعمالها سنويًا، مشددًا على أن "الممارسة العملية تبقى الأداة الأهم لصقل موهبة الممثل"، ومؤكدًا على أن "الفن ركيزة أساسية في بناء الأوطان". وختم كلمته معبّرًا عن فخره بكل طالب شارك في العمل، مؤكدًا أنه استفاد من تفاعلهم بقدر ما أفادهم بخبرته.
ختام وتوزيع الشهادات
اختُتم الاحتفال بتوزيع شهادات التقدير على الطلاب المشاركين، إلى جانب شهادة تكريم خاصة للفنان جورج خبّاز، تقديرًا لعطاءاته ودعمه للأجيال الجديدة. وتلا ذلك حفل استقبال، في أجواء احتفالية مفعمة بالفخر والإبداع.
