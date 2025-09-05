في وزارة العدل... اجتماع لتبادل الأفكار حول العلاقة بين الإعلام والقضاء

عقد وزير العدل عادل نصار بمشاركة وزير الإعلام بول مرقص اجتماعاً في مقر وزارة العدل مع ممثلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، خُصّص لتبادل الأفكار حول العلاقة بين الإعلام والقضاء.ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة اجتماعات تُعقد تحت هذا العنوان.