جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء في السرايا الحكومية

أخبار لبنان
2025-09-05 | 13:50
جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء في السرايا الحكومية

يعقد مجلس الوزراء في الساعة الثالثة من بعد ظهر الثلاثاء في 9 الحالي جلسة في السرايا الحكومية للبحث في عدد من الملفات.

للإطلاع على جدول الأعمال، إضغط هنا.

أخبار لبنان

لمجلس

الوزراء

الثلاثاء

السرايا

الحكومية

