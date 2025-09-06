العبسي من بعلبك : لنبق راسخين وصامدين في ارضنا متطلعين الى السماء

ترأس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي صلاة حفل تنصيب راعي ابرشية بعلبك للروم الملكيين الجديد المطران مخايل فرحا خلفا للمطران الياس رحال عاونه المطران جاورجيوس ادوار ضاهر وكهنة الرعية بحضور ممثلا عن البطريرك الراعي والسفير البابوي في لبنان باولو بوجيا وحشد من المطارنة ونواب ووزراء حاليين وسابقين وامنيين وهيئات اجتماعية ومحلية اصافة الى حشد من المؤمنين .

وتلا العبسي الرقيم البطريركي وجاء فيه :



رقيـم بطريـركــيّ



إلى أبنائنا وبناتنا

مؤلّفي أبرشيّة بعلبك وتوابعها

إكليروسًا وشعبًا

تحيّة أبويّة،

بفرح وسرور كبيرين، نقدِّم لكم راعيكم الجديد سيادة المطران ميخائيل الذي انتخبه السينودس المقدّس في المجمع المنعقد في زحلة من 16 إلى 20 حزيران 2025، بعد أن حصل على موافقة قداسة البابا الراحل فرنسيس، رئيس أساقفة على أبرشيّة بعلبك وتوابعها خلفًا لسيادة المطران الياس رحّال الجزيل الوقّار.

جَرَت الرسامة الأسقفية المقدّسة في كنيسة القدّيس بولس بحريصا يوم الأحد الرابع والعشرين من شهر آب المبارك عام ألفين وخمس وعشرين. وقد عاوننا في الرسامة الأسقفيّة أخوانا سيادة المطران جاورجيوس (الحدّاد) الموقّر، رئيس أساقفة بانياس (قيصرية فليبّس) ومرجعيون وتوابعها، وسيادة المطران جاورجيوس (خوّام) الموقّر، رئيس أساقفة اللاذقيّة وطرطوس وتوابعهما، وبمشاركة عدد من أساقفة مجمعنا المقدّس.

يا بعلبك أجيلي عينيك حواليك وانظري فها أبناؤك جاؤوا ومثلوا لديك مثلَ كواكب مستنيرة بالله، من من كلّ رعايا الأبرشيّة المباركة. فارفعي الرايات وأطلقي الأهازيج. هوذا بنوك وبناتك قد جاؤوا يستقبلون فيك راعيهم وأباهم سيادة المطران ميخائيل آتيًا على جناح المحبّة والغيرة والعزم والإقدام، حاملًا أحلامًا ومشاريع ورؤًى ومخطّطات، مالئًا قلبه صلاة من أجلكم وموجًهًا فكره إليكم. فأنتم غاية حياته وقد عزم على أن يقودكم إلى الخلاص، إلى الحياة الأبديّة، عزم على أن يصوّر فيكم يسوع المسيح باذلًا نفسه من أجلكم. فافتحوا له قلوبكم واستقبلوه بمثل ما يليق بالأب وبمثل ما كان لكم من قوّة انتظار. التفّوا من حوله، أحبّوه، ضعوا أيديَكم بيده، أدّوا له الاحترام. إنّ السينودس المقدّس قد انتخبه راعيًا لكم وأبًا إنّما لا يكفي أن ينتخبه السينودس. قصهعليكم أنتم أن تحوّطوه وتساعدوه لكي يقوم بالخدمة التي انتُدِب لها في هذه الأبرشيّة العزيزة على قلوبنا، ولكي ينجح في العمل الذي أُوكل إليه. أيّها الأحبّاء، بناء الأبرشيّة ونهضتها وازدهارها وتقديسها وخلاصها عملُنا كلّنا، عملٌ مشترَك في وِسع كلّ واحد منّا أن يسهم فيه بالمقدار الذي يسعه أن يسهم فيه.

هوذا المطران ميخائيل قد جاء إليكم باسم المسيح والكنيسة وكلّه ثقة بالنجاح متّكلًا على الله وعليكم وعلى إخوته المطارنة. بعلبكّ تعنينا كلّنا وأعمدتها الصلبة المنتصبة إلى السماء والراسخة في الأرض والدالة على البقاء مصدر إلهام لنا لنكون نحن كذلك راسخين في أرضنا متطلّعين إلى السماء باقدين صامدين. كذلك هذه الكاتدرائيّة التي غرستها يد الله مع أيادي آبائنا لتبقى وتتحدّث علن الإيمان والرجاء والمحبّة وعن الشهادة التي شهد بها آباؤنا وأجدادنا للمسيح، ومنهم شفيعة هذه الكاتدرائيّة القدّيسةُ الشهيدة بربارة.

يا كهنة أبرشيّة بعلبك الذين يحملون الأبرشيّة ويضحّون من أجل استمرار رسالتها وازدهارها ؛ يا أبناءنا وبناتِنا الذين في أبرشيّة بعلبكّ، هنيئًا لكم بمطرانكم الجديد. وإذ نشكر سيادة المطران إدوار ضاهر الذي دبر الأبرشية مع قدس الأرشمندريت يوسف شاهين، نبارك لكم وندعو لكم بالتوفيق والنموّ في حياتكم المسيحيّة وشهادتكم الإنجيليّة. معكم نستقبل مطراننا الجديد ميخائيل بالفرح والتهليل والشكر لله الذي بعثه فينا رسولًا على هوى قلبه، مرنّمين له بصوت واحد وقلب واحد: لسنين كثيرة يا سيّد.

ولتشملكم جميعًا بركات الله الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.



وكان كلمة لراعي الابرشية الجديد المطران مخايل فرحة شكر فيها سينودوس المطارنة على الثقة التي اولوه اياها . وشكر سلفه على ما قدمه للابرشية

ضاهر



وكان الاحتفال استهل بكلمة ترحيبية للمطران ضاهر قال فيها: "بفرحٍ كبير نستقبلكم اليوم في بعلبك، هذه المدينة العريقة في إيمانها وتاريخها. ونخصّ بالترحيب الأبوي غبطة أبينا البطريرك الذي يشرّفنا بحضوره بيننا، ليمنحنا بركته ويترأس احتفال التولية القانونية لراعينا الجديد. ونفرح اليوم بسيادة المطران ميخائيل فرحا، الذي يسلَّم عصا الرعاية بعد شغور الكرسي الأبرشي لأكثر من ثلاث سنوات. نصلي من أجلكم يا سيدنا، أن يمنحكم الرب الصحّة والقوّة لتقوموا بمهمّات الأسقف الثلاث: التعليم، والتقديس، والتدبير، في خدمة النفوس وخير أبنائنا وبناتنا. نرجو أن تكونوا، على مثال أسلافكم المطارنة، أبًا محبًا لهذه المنطقة وأهلها، بكل أطيافها وطوائفها، فتتابعون مسيرة المحبة والانفتاح التي طبعت تاريخ هذه الأبرشية".