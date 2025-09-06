الرئيس عون: نشدد على أهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني

دعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية، وإلى تفعيل عمل لجنة Mechanism لتنفيذ بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية.وشدد الرئيس عون بعد لقائه قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي براد كوبر، على أهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني بما يسمح له بتنفيذ المهام العديدة الموكلة إليه، والتي باشر بها رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.من جهته، نوه قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي براد كوبر بالعمل المميز الذي يقوم به الجيش، مؤكدا استمرار المساعدات له، معلنا أن لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق تشرين الثاني ستجتمع غداً لبحث الوضع في الجنوب.