قائد الجيش استقبل كوبر... وهذا ما تم بحثه

أخبار لبنان
2025-09-06 | 12:33
قائد الجيش استقبل كوبر... وهذا ما تم بحثه
قائد الجيش استقبل كوبر... وهذا ما تم بحثه

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي براد كوبر، على رأس وفد مرافق، بحضور رئيس لجنة الإشراف الخماسية (Mechanism) Major Gen. Michael Leeney، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل دعم الجيش في ظل التطورات والتحديات الراهنة.
 
 

أخبار لبنان

الجيش

استقبل

كوبر...

تفاهم عون بري سلام يُجنّب الحكومة الانفجار..والجيش يمسك زمام خطة حصر السلاح بـ5 مراحل (الأخبار)
أسرار الصحف 06-09-2025
مقالات ذات صلة

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-31

قائد الجيش استقبل قائد القيادة الوسطى الأميركية... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-08

قائد الجيش استقبل توماس براك... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-22

جنبلاط استقبل أرسلان... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-21

جنبلاط استقبل توم براك... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

نيكوتين... بلا تدخين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

إبراهيم معلوف: بين الجذور والإبداع… لقاء حصري مع الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

تنظيم جديد لحركة الشاحنات في ثلاث محافظات لبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

خطة الجيش لحصر السلاح بمراحلها وعوائقها وحاجاتها

زوارنا يقرأون الآن
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-09-04

"قمر الدم"... هذا ما يترقبه عشاق الفلك خلال خسوف كلي الأحد

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-09

أبو زيد للـLBCI: أي صدام بين أطراف لبنانيّة سيهدد الأمن الوطنيّ والحوار مدخل أساسيّ لسحب سلاح الحزب فالدولة اللبنانية تعتبر أنّ الحزب يملك حق الدفاع عن الأرض وأنّ الخلاف يكمن في “من يذهب إلى الحرب” الدولة أم الحزب

LBCI
خبر عاجل
2025-09-04

تدابير سير في شارعي ربيز والمقدسي - بيروت

LBCI
موضة وجمال
2025-09-03

خبراء يحذرون: هكذا سيبدو شكل مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي عام 2050 (صور)

بالفيديو
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

نيكوتين... بلا تدخين

LBCI
أخبار دولية
13:37

وزير الخارجية المصري: وصف تهجير الفلسطينيين بالهجرة الطوعية "هراء"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

إليكم آخر التطورات الميدانية في غزة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

إبراهيم معلوف: بين الجذور والإبداع… لقاء حصري مع الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

عين عار ترتدي الليلة لباس السيارات الكلاسيكية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

صراع الجبابرة في رالي لبنان الدولي سيحسم في اليوم الأخير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

تنظيم جديد لحركة الشاحنات في ثلاث محافظات لبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

خطة الجيش لحصر السلاح بمراحلها وعوائقها وحاجاتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

مستقبل لبنان مكتوب بحبر الشرق الأوسط

الأكثر قراءة
LBCI
أمن وقضاء
12:30

بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر

LBCI
حال الطقس
02:48

استقرار بدرجات الحرارة..ضباب وأمطار محتملة مطلع الأسبوع

LBCI
خبر عاجل
14:16

معلومات للـLBCI: خطة الجيش تتضمن ايضا "احتواء" السلاح في كامل الاراضي اللبنانية والعمل على منع نقل السلاح من اي منطقة الى اخرى على ان يبدأ ذلك من المرحلة الاولى

LBCI
أخبار لبنان
09:59

"جدول زمني محدد لتنفيذ المرحلة الأولى"... هذا ما كشفه كمال شحادة عن خطة الجيش لحصر السلاح

LBCI
أمن وقضاء
03:33

قوى الأمن: توقيف مطلق نار على دراج من مفرزة سير صيدا

LBCI
أخبار لبنان
10:58

الرئيس عون: نشدد على أهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
09:15

التقدمي الاشتراكي: وليد جنبلاط يعمل من أجل كرامة ووجود وهوية دروز سوريا ولبنان وكل المنطقة

LBCI
اسرار
23:32

أسرار الصحف 06-09-2025

