قائد الجيش استقبل كوبر... وهذا ما تم بحثه

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي براد كوبر، على رأس وفد مرافق، بحضور رئيس لجنة الإشراف الخماسية (Mechanism) Major Gen. Michael Leeney، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل دعم الجيش في ظل التطورات والتحديات الراهنة.