LBCI
LBCI

الخطيب: الموقف الذي اتخذته الحكومة تحت الضغط الغربي كان خاطئاً

أخبار لبنان
2025-09-06 | 13:10
الخطيب: الموقف الذي اتخذته الحكومة تحت الضغط الغربي كان خاطئاً

إعتبر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب أن الموقف الذي اتخذته الحكومة تحت الضغط الغربي وتحت الحصار وتحت التهديد كان خاطئاً، قائلا: "حين ننتقد الحكومة اليوم لا ننتقدها من منطلق طائفي". وأضاف: "نحن نحاسب الحكومة على أساس أعمالها وعلى أساس مشاريعها".

كلام الخطيب جاء خلال لقاء حواري في الذكرى 47 لتغييب الامام السيد موسى الصدر واخويه الشيخ محمد يعقوب والإعلامي عباس بدر الدين، في مقر المجلس، تحت عنوان: "الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات".
 
وتوجه الخطيب الى الحكومة، قائلا: "المشكلة كانت مع الغرب ومع الإسرائيلي ومع الولايات المتحدة الأميركية، جئتم لتحولوها الى فتنة داخلية".

واعتبر أن "القرار الذي أُخذ لمواجهة المقاومة ليس في مصلحة أحد على الاطلاق ولا في مصلحة الحكومة"، قائلا: "نحن نريد للحكومة أن تنجح ونحن مع الحكومة عندما تأخذ القرار الصحيح. ماذا أخذتم من قرارات لصالح الشعب والناس والبلد؟ لم يحرروا الأرض ولم يرغموا الاسرائيلي على الالتزام بالقرار 1701 ولم يطردوا الاسرائيلي من الأرض التي احتلها ومن النقاط السبع أو الثماني نقاط، ولا الاسرائيلي أوقف الحرب. انتم قلتم أعطونا مجالاً للدبلوماسية، والمقاومة وكلنا كمجتمع ايدنا هذا وسلفتهم المقاومة وسلفهم شعبنا، وانسحبت المقاومة من جنوب الليطاني وتركت الجيش اللبناني ينتشر في هذه المنطقة".

وأضاف: "مرة أخرى أوجّه خطابي لرئيس الجمهورية وللحكومة اللبنانية بأن يعملا لمصلحة لبنان ولما فيه مصلحة الشعب اللبناني وتماسك الشعب اللبناني ووحدته. وأتمنى على الحكومة وعلى رئيسها عدم نقل المعركة مع الإسرائيلي إلى معركة بين اللبنانيين. فالقرار الذي اتخذته الحكومة هو قرار خطير، فإذا كانوا يعلمون فتلك مصيبة وإذا كانوا لا يعلمون فالمصيبة أعظم. كيف يريدون أن يحكموا الشعب اللبناني المثقف والراقي ويريدون أن يضحكوا عليه؟ أتمنى عليهم أن يعيدوا النظر بما فعلوه بالقرار الخاطئ، وأن يقدّموا الوحدة الوطنية اللبنانية. نحن لدينا مصدران للقوة، هما الوحدة الوطنية الداخلية والمصدر الثاني هو السلاح". 

أخبار لبنان

علي الخطيب

الحكومة

السلاح

لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-31

عز الدين: القرار الذي اتخذته الحكومة خطيئة كبرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-29

الدولار الاميركيّ تحت الضغط...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-18

التجديد لـ"اليونيفيل"... هذا ما كشفته هبة نصر للـLBCI عن الموقف الذي ستتخذه الإدارة الأميركية

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-28

متحدث بإسم الحكومة الألمانية: مستعدون لاتخاذ خطوات لزيادة الضغط على إسرائيل بشأن غزة

LBCI
أخبار لبنان
15:05

بالصور - عرس جماعي في بكركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

نيكوتين... بلا تدخين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

إبراهيم معلوف: بين الجذور والإبداع… لقاء حصري مع الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

تنظيم جديد لحركة الشاحنات في ثلاث محافظات لبنانية

LBCI
أمن وقضاء
12:30

بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-28

ماكرون اتصل بالرئيس سلام وأعرب عن تأييده للقرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن حصرية السلاح

LBCI
اقتصاد
2025-07-24

عربيد في اللقاء التشاركي مع حاكم مصرف لبنان: الودائع ليست أرقامًا مجمّدة بل أعمارٌ مكدّسة وثقة محطّمة

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-09

المفتي قبلان: الأولوية الآن للإنقاذ الوطنيّ وليس للعراضات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

نيكوتين... بلا تدخين

LBCI
أخبار دولية
13:37

وزير الخارجية المصري: وصف تهجير الفلسطينيين بالهجرة الطوعية "هراء"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

إليكم آخر التطورات الميدانية في غزة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

إبراهيم معلوف: بين الجذور والإبداع… لقاء حصري مع الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

عين عار ترتدي الليلة لباس السيارات الكلاسيكية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

صراع الجبابرة في رالي لبنان الدولي سيحسم في اليوم الأخير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

تنظيم جديد لحركة الشاحنات في ثلاث محافظات لبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

خطة الجيش لحصر السلاح بمراحلها وعوائقها وحاجاتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

مستقبل لبنان مكتوب بحبر الشرق الأوسط

LBCI
أمن وقضاء
12:30

بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر

LBCI
أخبار لبنان
15:05

بالصور - عرس جماعي في بكركي

LBCI
حال الطقس
02:48

استقرار بدرجات الحرارة..ضباب وأمطار محتملة مطلع الأسبوع

LBCI
أخبار لبنان
09:59

"جدول زمني محدد لتنفيذ المرحلة الأولى"... هذا ما كشفه كمال شحادة عن خطة الجيش لحصر السلاح

LBCI
أمن وقضاء
03:33

قوى الأمن: توقيف مطلق نار على دراج من مفرزة سير صيدا

LBCI
أخبار لبنان
10:58

الرئيس عون: نشدد على أهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
09:15

التقدمي الاشتراكي: وليد جنبلاط يعمل من أجل كرامة ووجود وهوية دروز سوريا ولبنان وكل المنطقة

LBCI
اسرار
23:32

أسرار الصحف 06-09-2025

