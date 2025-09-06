الأخبار
الخطيب: الموقف الذي اتخذته الحكومة تحت الضغط الغربي كان خاطئاً
أخبار لبنان
2025-09-06 | 13:10
الخطيب: الموقف الذي اتخذته الحكومة تحت الضغط الغربي كان خاطئاً
إعتبر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب أن الموقف الذي اتخذته الحكومة تحت الضغط الغربي وتحت الحصار وتحت التهديد كان خاطئاً، قائلا: "حين ننتقد الحكومة اليوم لا ننتقدها من منطلق طائفي". وأضاف: "نحن نحاسب الحكومة على أساس أعمالها وعلى أساس مشاريعها".
كلام الخطيب جاء خلال لقاء حواري في الذكرى 47 لتغييب الامام السيد موسى الصدر واخويه الشيخ محمد يعقوب والإعلامي عباس بدر الدين، في مقر المجلس، تحت عنوان: "الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات".
وتوجه الخطيب الى الحكومة، قائلا: "المشكلة كانت مع الغرب ومع الإسرائيلي ومع الولايات المتحدة الأميركية، جئتم لتحولوها الى فتنة داخلية".
واعتبر أن "القرار الذي أُخذ لمواجهة المقاومة ليس في مصلحة أحد على الاطلاق ولا في مصلحة الحكومة"، قائلا: "نحن نريد للحكومة أن تنجح ونحن مع الحكومة عندما تأخذ القرار الصحيح. ماذا أخذتم من قرارات لصالح الشعب والناس والبلد؟ لم يحرروا الأرض ولم يرغموا الاسرائيلي على الالتزام بالقرار 1701 ولم يطردوا الاسرائيلي من الأرض التي احتلها ومن النقاط السبع أو الثماني نقاط، ولا الاسرائيلي أوقف الحرب. انتم قلتم أعطونا مجالاً للدبلوماسية، والمقاومة وكلنا كمجتمع ايدنا هذا وسلفتهم المقاومة وسلفهم شعبنا، وانسحبت المقاومة من جنوب الليطاني وتركت الجيش اللبناني ينتشر في هذه المنطقة".
وأضاف: "مرة أخرى أوجّه خطابي لرئيس الجمهورية وللحكومة اللبنانية بأن يعملا لمصلحة لبنان ولما فيه مصلحة الشعب اللبناني وتماسك الشعب اللبناني ووحدته. وأتمنى على الحكومة وعلى رئيسها عدم نقل المعركة مع الإسرائيلي إلى معركة بين اللبنانيين. فالقرار الذي اتخذته الحكومة هو قرار خطير، فإذا كانوا يعلمون فتلك مصيبة وإذا كانوا لا يعلمون فالمصيبة أعظم. كيف يريدون أن يحكموا الشعب اللبناني المثقف والراقي ويريدون أن يضحكوا عليه؟ أتمنى عليهم أن يعيدوا النظر بما فعلوه بالقرار الخاطئ، وأن يقدّموا الوحدة الوطنية اللبنانية. نحن لدينا مصدران للقوة، هما الوحدة الوطنية الداخلية والمصدر الثاني هو السلاح".
أخبار لبنان
علي الخطيب
الحكومة
السلاح
لبنان
