طيران الشرق الأوسط: تعديلات على مواعيد الرحلات إلى وجهات عدة بين 11 و21 أيلول

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية أنه ولأسباب تشغيلية، سيتم تعديل جدول مواعيد عدد من رحلاتها من وإلى كل من: نيس، ميلانو، اثينا، اسطنبول، القاهرة، أبو ظبي، الدمام، أربيل، والنجف للفترة الممتدة من يوم الخميس الموافق في 11 أيلول 2025 ولغاية يوم الأحد الموافق في 21 ايلول 2025.



يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات.

اليكم الجداول أدناه: