أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي أن " الجيش الاسرائيلي أغار قبل قليل على اهداف عدة لحزب الله في منطقة البقاع في لبنان ومن بينها معسكرات لقوة الرضوان والتي تم رصد في داخلها عناصر من حزب الله وتم استخدامها لتخزين وسائل قتالية. "وقال "لقد استخدم حزب الله المعسكرات لإجراء تدريبات وتأهيل العناصر وذلك بهدف تخطيط وتنفيذ مخططات ضد قوات الجيش الاسرائيلي".واضاف "يعتبر تخزين الوسائل القتالية واجراء التدريبات العسكرية ضد دولة اسرائيل انتهاكًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وبشكل تهديدًا على إسرائيل. "