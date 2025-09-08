قبل مباشرتها مهامها الجديدة... سلام استقبل المندوبة الدائمة للبنان لدى اليونسكو

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام السفيرة هند درويش، المندوبة الدائمة للبنان لدى اليونسكو، قبل مباشرتها مهامها الجديدة.



وقد أعطاها الرئيس سلام التوجيهات اللازمة وتمنى لها التوفيق في أداء مهمتها بما يخدم مصلحة لبنان ويعزّز حضوره الثقافي في المحافل الدولية.