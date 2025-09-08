قبل مباشرتها مهامها الجديدة... سلام استقبل المندوبة الدائمة للبنان لدى اليونسكو

استقبل رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام السفير هند درويش، المندوبة الدائمة للبنان لدى اليونسكو، قبل مباشرتها مهامها الجديدة. وقد أعطاها الرئيس سلام التوجيهات اللازمة وتمنى لها التوفيق في أداء مهمتها بما يخدم مصلحة #لبنان ويعزّز حضوره الثقافي في المحافل الدولية.#pcm pic.twitter.com/1DwFagwU6r
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) September 8, 2025
