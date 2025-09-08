رئيس الحكومة عزى بالرفاعي: قدّم نموذجا في الالتزام الأخلاقي والوطني

قدّم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام التعزية بوفاة العلامة القانوني الكبير الوزير حسن الرفاعي، مؤكدا أنّ الرفاعي قدّم نموذجا في الالتزام الأخلاقي والوطني، وترك إرثا قانونيا وفكريا سيبقى حاضرا في الحياة العامة.