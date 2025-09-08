رئيس الحكومة عزى بالرفاعي: قدّم نموذجا في الالتزام الأخلاقي والوطني

قدّم رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام التعزية بوفاة العلّامة القانوني الكبير، الوزير الدكتور حسن الرفاعي، مؤكّدًا أنّ الرفاعي قدّم نموذجًا في الالتزام الأخلاقي والوطني، وترك إرثًا قانونيًا وفكريًا سيبقى حاضرًا في الحياة العامة.#لبنان #pcm pic.twitter.com/9Sc2TQQJdD
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) September 8, 2025
