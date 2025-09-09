بيرقداريان أطلعت الرئيس عون على الإجراءات التي اتخذتها لتنظيم رياضة الطيران الشراعي

أطلعت وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على الإجراءات التي اتخذتها في 2 أيلول لتنظيم رياضة الطيران الشراعي وضمان شروط السلامة العامة المرتبطة بهذا النشاط.



وأكدت تشدد الوزارة في تطبيق هذه الإجراءات، وفرض التدابير الجزائية بحق المخالفين، إضافةً إلى إلزام ممارسي الطيران الشراعي بالحصول على شهادة معترف بها دولياً.