عدد الشكاوى من حالات العنف الأسريّ المبلّغ عنها لآب 2025

أعلنت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، عدد الشكاوى من حالات العنف الأسريّ المبلّغ عنها على الخط الساخن 1745 لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخليّ لآب 2025.

وشمل هذا التقرير الشهريّ عدد الإتصالات المتعلّقة بحالات العنف الجسديّ والجنسيّ والنفسيّ والاقتصاديّ التي تتلقاها القوى الأمنية عبر الخط الساخن 1745 والتي تبلّغ عنها الضحية أو أفراد الأسرة أو كل من يشهد عليها، إضافة إلى تحديد هوية الجاني أو الجانية بالنسبة إلى الضحية.

- عنف جسديّ: 90 عنف جنسيّ 2 عنف معنويّ 10 عنف اقتصاديّ 0

صفة الجاني/ة بالنسبة إلى الضحية: الزوج 59، الأب 16، الأم 3، الأخوة 10 وغير ذلك 14.